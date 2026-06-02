Wypadek w Czchowie. Jeden z samochodów dachował, droga krajowa nr 75 zablokowana

Tomasz Piszczek
2026-06-02 6:30

We wtorek rano doszło do groźnego wypadku na drodze krajowej nr 75 w Czchowie w województwie małopolskim. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe, z których jeden dachował i wpadł do rowu. Jedna osoba została ranna. Trasa na odcinku Nowy Sącz – Brzesko jest całkowicie nieprzejezdna, a służby przewidują, że utrudnienia potrwają kilka godzin.

Dramatyczny poranek na "sądeczance" 

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb we wtorek, 2 czerwca 2026 roku, około godziny 6:00. Na 37. kilometrze drogi krajowej nr 75 w Czchowie zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Jak informuje kpt. Łukasz Bednarczyk z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku, siła uderzenia była na tyle duża, że oba samochody znalazły się w rowie, a jeden z nich dachował.

- Wszystkie osoby podróżujące pojazdami zdołały opuścić je o własnych siłach jeszcze przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej. W wyniku wypadku jedna osoba została poszkodowana - dodaje kpt. Łukasz Bednarczyk.

Służby na miejscu i duże utrudnienia 

Na miejscu wypadku pracują liczne zastępy służb ratunkowych: dwa Zespoły Ratownictwa Medycznego, policja, a także strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Osoba poszkodowana znajduje się pod opieką ratowników medycznych.

Policja potwierdza, że droga jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Dla kierowców podróżujących między Nowym Sączem a Brzeskiem zorganizowano objazdy drogami lokalnymi. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i stosowanie się do poleceń. Przewiduje się, że usuwanie skutków zdarzenia i przywracanie ruchu potrwa co najmniej dwie godziny.

Wypadek w Czchowie. Droga krajowa nr 75 zablokowana w obu kierunkach

