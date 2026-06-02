Wtorkowy poranek na "sądeczance" rozpoczął się od groźnego zdarzenia drogowego w Czchowie, w którym udział wzięły dwa pojazdy.

W wyniku zderzenia jeden z samochodów dachował i wylądował w rowie, a jedna osoba podróżująca autem została poszkodowana.

Droga krajowa nr 75 jest całkowicie zablokowana na kilka godzin. Sprawdź, którędy policja wyznaczyła objazdy, aby uniknąć korków.

Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.

Dramatyczny poranek na "sądeczance"

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb we wtorek, 2 czerwca 2026 roku, około godziny 6:00. Na 37. kilometrze drogi krajowej nr 75 w Czchowie zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Jak informuje kpt. Łukasz Bednarczyk z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku, siła uderzenia była na tyle duża, że oba samochody znalazły się w rowie, a jeden z nich dachował.

- Wszystkie osoby podróżujące pojazdami zdołały opuścić je o własnych siłach jeszcze przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej. W wyniku wypadku jedna osoba została poszkodowana - dodaje kpt. Łukasz Bednarczyk.

Służby na miejscu i duże utrudnienia

Na miejscu wypadku pracują liczne zastępy służb ratunkowych: dwa Zespoły Ratownictwa Medycznego, policja, a także strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Osoba poszkodowana znajduje się pod opieką ratowników medycznych.

Policja potwierdza, że droga jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Dla kierowców podróżujących między Nowym Sączem a Brzeskiem zorganizowano objazdy drogami lokalnymi. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i stosowanie się do poleceń. Przewiduje się, że usuwanie skutków zdarzenia i przywracanie ruchu potrwa co najmniej dwie godziny.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!

Wypadek w Czchowie. Droga krajowa nr 75 zablokowana w obu kierunkach

4

Smaki dzieciństwa. Czy pamiętasz, czym zajadaliśmy się przed laty? Quiz Pytanie 1 z 10 Popularne gumy w kolorowych papierkach, które były hitem wśród dzieci głównie w latach 90., nazywały się... Extra Super Turbo Następne pytanie