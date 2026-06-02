- Wtorkowy poranek na "sądeczance" rozpoczął się od groźnego zdarzenia drogowego w Czchowie, w którym udział wzięły dwa pojazdy.
- W wyniku zderzenia jeden z samochodów dachował i wylądował w rowie, a jedna osoba podróżująca autem została poszkodowana.
- Droga krajowa nr 75 jest całkowicie zablokowana na kilka godzin. Sprawdź, którędy policja wyznaczyła objazdy, aby uniknąć korków.
- Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.
Dramatyczny poranek na "sądeczance"
Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb we wtorek, 2 czerwca 2026 roku, około godziny 6:00. Na 37. kilometrze drogi krajowej nr 75 w Czchowie zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Jak informuje kpt. Łukasz Bednarczyk z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku, siła uderzenia była na tyle duża, że oba samochody znalazły się w rowie, a jeden z nich dachował.
- Wszystkie osoby podróżujące pojazdami zdołały opuścić je o własnych siłach jeszcze przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej. W wyniku wypadku jedna osoba została poszkodowana - dodaje kpt. Łukasz Bednarczyk.
Służby na miejscu i duże utrudnienia
Na miejscu wypadku pracują liczne zastępy służb ratunkowych: dwa Zespoły Ratownictwa Medycznego, policja, a także strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Osoba poszkodowana znajduje się pod opieką ratowników medycznych.
Policja potwierdza, że droga jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Dla kierowców podróżujących między Nowym Sączem a Brzeskiem zorganizowano objazdy drogami lokalnymi. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i stosowanie się do poleceń. Przewiduje się, że usuwanie skutków zdarzenia i przywracanie ruchu potrwa co najmniej dwie godziny.
Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!