Wypadek na dworcu kolejowym w Tarnowie. Kobieta wpadła pod pociąg

Tomasz Piszczek
2026-09-30 16:00

Do groźnego zdarzenia doszło w środę po południu na terenie dworca kolejowego w Tarnowie. Jak informuje policja, około 40-letnia kobieta z niewyjaśnionych na ten moment przyczyn wpadła pod pociąg relacji Poznań-Przemyśl. Poszkodowana, z poważnymi obrażeniami, została przetransportowana do szpitala. Na miejscu trwają czynności policyjne.

Dworzec PKP w Tarnowie. O wypadku kobiety pod pociągiem przeczytasz na Eska Tarnów.
Autor: Kacper Szymański, CC , via Wikimedia Commons/ CC BY-SA 4.0
  • Dramatyczne sceny rozegrały się na dworcu kolejowym w Tarnowie, gdzie doszło do groźnego wypadku z udziałem pociągu.
  • Około 40-letnia kobieta znalazła się pod kołami pociągu relacji Poznań-Przemyśl i z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala.
  • Policja bada przyczyny tego tragicznego zdarzenia, a kluczowe mogą okazać się zeznania świadków. Sprawdź najnowsze ustalenia w tej sprawie.
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Groźny wypadek na dworcu PKP w Tarnowie

Zgłoszenie o wypadku na tarnowskim dworcu wpłynęło do służb w środę, 30 września 2026 roku, około godziny 14:10. Na miejsce natychmiast skierowano policję oraz pogotowie ratunkowe.

- Z relacji świadków wynika, że kobieta w wieku około 40 lat z niewyjaśnionych przyczyn wpadła pod pociąg - informuje aspirant Kamil Wójcik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Ratownicy medyczni udzielili poszkodowanej pomocy na miejscu. Jak potwierdza policja, kobieta była żywa w momencie transportu do szpitala. Doznała jednak poważnych obrażeń ciała.

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Utrudnienia w ruchu kolejowym

Wypadek spowodował utrudnienia w kursowaniu pociągów. Skład relacji Poznań-Przemyśl, pod który wpadła kobieta, został zatrzymany na stacji na czas prowadzenia działań przez służby.

- Na miejscu prowadzone były oględziny i nadal pracują tam policjanci. Myślę, że niebawem czynności zostaną zakończone i ruch pociągu zostanie przywrócony - dodał aspirant Wójcik.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie prowadzą dochodzenie w celu wyjaśnienia szczegółowych okoliczności i przyczyn tego zdarzenia.

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