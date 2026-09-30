Dramatyczne sceny rozegrały się na dworcu kolejowym w Tarnowie, gdzie doszło do groźnego wypadku z udziałem pociągu.

Około 40-letnia kobieta znalazła się pod kołami pociągu relacji Poznań-Przemyśl i z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala.

Policja bada przyczyny tego tragicznego zdarzenia, a kluczowe mogą okazać się zeznania świadków. Sprawdź najnowsze ustalenia w tej sprawie.

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Groźny wypadek na dworcu PKP w Tarnowie

Zgłoszenie o wypadku na tarnowskim dworcu wpłynęło do służb w środę, 30 września 2026 roku, około godziny 14:10. Na miejsce natychmiast skierowano policję oraz pogotowie ratunkowe.

- Z relacji świadków wynika, że kobieta w wieku około 40 lat z niewyjaśnionych przyczyn wpadła pod pociąg - informuje aspirant Kamil Wójcik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Ratownicy medyczni udzielili poszkodowanej pomocy na miejscu. Jak potwierdza policja, kobieta była żywa w momencie transportu do szpitala. Doznała jednak poważnych obrażeń ciała.

Utrudnienia w ruchu kolejowym

Wypadek spowodował utrudnienia w kursowaniu pociągów. Skład relacji Poznań-Przemyśl, pod który wpadła kobieta, został zatrzymany na stacji na czas prowadzenia działań przez służby.

- Na miejscu prowadzone były oględziny i nadal pracują tam policjanci. Myślę, że niebawem czynności zostaną zakończone i ruch pociągu zostanie przywrócony - dodał aspirant Wójcik.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie prowadzą dochodzenie w celu wyjaśnienia szczegółowych okoliczności i przyczyn tego zdarzenia.

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