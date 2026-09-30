- Oszuści działający metodą "na adwokata" wyłudzili od seniorki z Tarnowa blisko 43 tys. zł, wykorzystując fałszywą historię o wypadku drogowym.
- Policja zatrzymała 20-letniego lidera grupy oraz troje wspólników tuż po odebraniu gotówki podczas brawurowej akcji na autostradzie A4.
- To jednak nie koniec sprawy. Sprawdź, kto wciąż jest poszukiwany i poznaj szczegóły rozmowy, która przekonała ofiarę do oddania wszystkich oszczędności.
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Dramatyczna rozmowa telefoniczna
Do zdarzenia doszło wieczorem 19 maja bieżącego roku. Do będącej w podeszłym wieku Krystyny P. zadzwoniła kobieta podająca się za jej bratową. W trakcie dramatycznej rozmowy oszustka poinformowała, że brat pokrzywdzonej spowodował wypadek drogowy, wjeżdżając na skrzyżowanie na czerwonym świetle i potrącając kobietę w ciąży. Przekonywała, że jedyną szansą na uniknięcie aresztu jest natychmiastowa wpłata kaucji.
Aby uwiarygodnić historię, w tle rozmowy słychać było płacz i krzyki. Oszustka poleciła seniorce, aby nie rozłączała się i nie informowała nikogo o sprawie, a następnie spakowała wszystkie posiadane oszczędności. Pieniądze miał odebrać "syn adwokata". Działając pod presją czasu i emocji, pokrzywdzona spakowała do reklamówki 42 800 zł i przekazała je młodemu mężczyźnie, który po chwili zapukał do jej drzwi.
Błyskawiczna akcja policji i zatrzymania na A4
Dzięki podjętym przez policję czynnościom operacyjnym szybko zidentyfikowano pojazd, którym poruszali się sprawcy. Jeszcze tej samej nocy samochód jadący w kierunku Wrocławia został zatrzymany na autostradzie A4 w okolicach Brzegu. W pojeździe znajdował się Sebastian M., który odebrał pieniądze od seniorki, oraz dwie współdziałające z nim kobiety – Wiktoria C. i Paulina K.
Jak ustalili śledczy, samochód, którym podróżowali, został zakupiony i zarejestrowany na fikcyjne dane. Po przedstawieniu zarzutów w tarnowskiej prokuraturze, cała trójka decyzją sądu z dnia 21 maja 2026 r. trafiła do aresztu.
Mózg operacji zatrzymany. Piąty sprawca poszukiwany
Dalsze czynności w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Tarnowie pozwoliły ustalić, że zatrzymana trójka działała na polecenie 20-letniego Dawida B. Mężczyzna został zatrzymany i na wniosek prokuratora, decyzją sądu z 25 września, tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.
Obecnie trwają czynności poszukiwawcze za piątym podejrzanym w tej sprawie – Kacprem Sz. Wszyscy podejrzani to młode osoby pochodzące z Wrocławia i jego okolic. Za popełnione przestępstwo z art. 286 § 1 kk grozi im kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
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