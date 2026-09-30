Oszustwo "na adwokata" w Tarnowie. Seniorka straciła blisko 43 tys. zł, lider grupy w areszcie

Tomasz Piszczek
2026-09-30 12:30

Sąd Rejonowy w Tarnowie, na wniosek prokuratury, aresztował 20-letniego Dawida B. To czwarta osoba zatrzymana w sprawie oszustwa metodą "na adwokata", w wyniku którego mieszkanka Tarnowa straciła blisko 42 800 złotych. Mężczyzna jest podejrzany o kierowanie grupą, która wyłudziła pieniądze od seniorki, informując ją o rzekomym wypadku spowodowanym przez członka rodziny.

Tablice Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Tarnowie obok godła Polski. O śledztwie w sprawie oszustwa przeczytasz na Eska Tarnów.
Autor: Radio Eska
  • Oszuści działający metodą "na adwokata" wyłudzili od seniorki z Tarnowa blisko 43 tys. zł, wykorzystując fałszywą historię o wypadku drogowym.
  • Policja zatrzymała 20-letniego lidera grupy oraz troje wspólników tuż po odebraniu gotówki podczas brawurowej akcji na autostradzie A4.
  • To jednak nie koniec sprawy. Sprawdź, kto wciąż jest poszukiwany i poznaj szczegóły rozmowy, która przekonała ofiarę do oddania wszystkich oszczędności.
  • Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.

Dramatyczna rozmowa telefoniczna

Do zdarzenia doszło wieczorem 19 maja bieżącego roku. Do będącej w podeszłym wieku Krystyny P. zadzwoniła kobieta podająca się za jej bratową. W trakcie dramatycznej rozmowy oszustka poinformowała, że brat pokrzywdzonej spowodował wypadek drogowy, wjeżdżając na skrzyżowanie na czerwonym świetle i potrącając kobietę w ciąży. Przekonywała, że jedyną szansą na uniknięcie aresztu jest natychmiastowa wpłata kaucji.

Aby uwiarygodnić historię, w tle rozmowy słychać było płacz i krzyki. Oszustka poleciła seniorce, aby nie rozłączała się i nie informowała nikogo o sprawie, a następnie spakowała wszystkie posiadane oszczędności. Pieniądze miał odebrać "syn adwokata". Działając pod presją czasu i emocji, pokrzywdzona spakowała do reklamówki 42 800 zł i przekazała je młodemu mężczyźnie, który po chwili zapukał do jej drzwi.

Polecany artykuł:

Błyskawiczna akcja policji i zatrzymania na A4

Dzięki podjętym przez policję czynnościom operacyjnym szybko zidentyfikowano pojazd, którym poruszali się sprawcy. Jeszcze tej samej nocy samochód jadący w kierunku Wrocławia został zatrzymany na autostradzie A4 w okolicach Brzegu. W pojeździe znajdował się Sebastian M., który odebrał pieniądze od seniorki, oraz dwie współdziałające z nim kobiety – Wiktoria C. i Paulina K.

Jak ustalili śledczy, samochód, którym podróżowali, został zakupiony i zarejestrowany na fikcyjne dane. Po przedstawieniu zarzutów w tarnowskiej prokuraturze, cała trójka decyzją sądu z dnia 21 maja 2026 r. trafiła do aresztu.

Mózg operacji zatrzymany. Piąty sprawca poszukiwany

Dalsze czynności w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Tarnowie pozwoliły ustalić, że zatrzymana trójka działała na polecenie 20-letniego Dawida B. Mężczyzna został zatrzymany i na wniosek prokuratora, decyzją sądu z 25 września, tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.

Obecnie trwają czynności poszukiwawcze za piątym podejrzanym w tej sprawie – Kacprem Sz. Wszyscy podejrzani to młode osoby pochodzące z Wrocławia i jego okolic. Za popełnione przestępstwo z art. 286 § 1 kk grozi im kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Polecany artykuł:

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!

Remont Misji Dworcowej w Tarnowie

Remont Misji Dworcowej w Tarnowie
Galeria zdjęć 9
QUIZ. Tablice rejestracyjne w Polsce. My mówimy województwo, Ty wskazujesz pierwszą literę
Pytanie 1 z 10
Jak województwo podlaskie, to:
Anna Czech mówi o Misji Dworcowej

ROLKI

Tarnów
oszustwo Tarnów
prokuratura w Tarnowie
oszustwo seniora