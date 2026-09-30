Rozpoczyna się kolejny sezon Tarnowskiej Ligi Debatanckiej. Za nami losowanie drużyn – czas na dyskusje

Rozpoczyna się XV sezon Tarnowskiej Ligi Debatanckiej i IV sezon Tarnowskiej Ligi Debatanckiej Junior

Tarnowska Liga Debatancka od lat daje uczniom możliwość rozwijania umiejętności, które trudno zdobyć wyłącznie podczas tradycyjnych lekcji. Debaty wymagają nie tylko znajomości omawianego zagadnienia, ale również umiejętności logicznego argumentowania, słuchania przeciwnika i reagowania na jego stanowisko.

W tym roku projekt wkracza już w piętnasty sezon. W przedsięwzięciu uczestniczą szkoły z Tarnowa, a także placówki z Tuchowa i Dębicy. Równolegle odbywa się czwarta edycja Tarnowskiej Ligi Debatanckiej Junior.

Organizatorzy zwracają uwagę, że od lat inicjatywa cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.

– Tak naprawdę, gdyby nie młodzież, tego projektu po prostu by nie było, bo z roku na rok można powiedzieć, że chętnych jest coraz więcej. Cieszy też to, że pojawiają się szkoły spoza Tarnowa, więc ten projekt robi się trochę subregionalny – mówi Marcin Lewandowski, koordynator Tarnowskiej Ligi Debatanckiej.

Zdaniem Lewandowskiego, jednym z najważniejszych efektów udziału w debatach jest rozwijanie umiejętności krytycznego analizowania informacji. Uczniowie uczą się nie tylko przedstawiać własne stanowisko, ale również sprawdzać źródła, dostrzegać manipulacje i oceniać przedstawiane argumenty.

– Myślę sobie, że dzisiaj, kiedy często rozmawiamy z młodymi ludźmi, nasza konwencjonalna broń w postaci czołgu czy rakiety być może jest nawet mniej niebezpieczna niż informacja, która jest zmanipulowana – podkreśla.

Pierwsze debaty XV sezonu TLD oraz TLD Junior odbędą się już wkrótce.

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