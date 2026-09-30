Żużlowa Ekstraliga znów w Tarnowie? Prezydent miasta przekazał nowe informacje

Władze Tarnowa są na etapie zaawansowanych negocjacji dotyczących udostępnienia obiektu dla zawodników Orlen Oil Motoru Lublin, ale ostateczne decyzje wciąż nie zapadły.

Ewentualna organizacja spotkań najwyższej klasy rozgrywkowej nie zaburzy harmonogramu treningów oraz zawodów prowadzonych przez Stowarzyszenie Akademia Żużlowa Janusza Kołodzieja.

prowadzonych przez Stowarzyszenie Akademia Żużlowa Janusza Kołodzieja. Jakub Kwaśny zaznaczył, że aktualnie brakuje jakichkolwiek informacji o powołaniu do życia lokalnej drużyny seniorów.

Ekstraliga zagości w Tarnowie? Jakub Kwaśny o negocjacjach z Motorem Lublin

Temat potencjalnego przeniesienia spotkań lubelskiego Motoru na tarnowski tor mocno elektryzuje fanów czarnego sportu. W związku z tym radny Maciej Aleksander postanowił złożyć interpelację do prezydenta. Samorządowiec dopytywał w niej o aktualny stan prowadzonych rozmów, koszty związane z wynajmem stadionu oraz ewentualną konieczność przeprowadzenia modernizacji, które dostosowałyby „Jaskółcze Gniazdo" do standardów wymaganych przez Speedway Ekstraligę.

- Jesteśmy obecnie w zaawansowanej fazie rozmów, w trakcie których przedstawiciele Motoru szczegółowo analizują możliwości techniczne obiektu – poinformował Jakub Kwaśny, prezydent Tarnowa. Włodarz miasta uzupełnił, że wciąż trwają wnikliwe analizy dotyczące niezbędnych modernizacji infrastruktury, ze szczególnym naciskiem na spełnienie wymogów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Prezydent podkreślił ponadto, że wszystkie ustalenia i efekty prowadzonych rozmów ujrzą światło dzienne dopiero po konsultacjach z działaczami z Lublina, dlatego miłośnicy speedwaya muszą jeszcze trochę poczekać na bardziej szczegółowe komunikaty.

Co dalej z tarnowskim żużlem i akademią Janusza Kołodzieja?

Znaczna część sympatyków speedwaya wciąż liczy na reaktywację miejscowej drużyny. Włodarz miasta nie pozostawił jednak złudzeń, wprost deklarując, że urząd miasta nie dysponuje żadnymi informacjami o ewentualnym zgłoszeniu lokalnego zespołu seniorów do ligi. Zaznaczył przy tym jednoznacznie, że ewentualny impuls do odbudowy profesjonalnego klubu musi wyjść bezpośrednio od ludzi związanych z miejscowym środowiskiem żużlowym.

W swojej interpelacji radny Aleksander poruszył również kwestię młodych adeptów, którzy rozwijają swoje umiejętności pod skrzydłami utytułowanego reprezentanta kraju. Sprawa dotyczy Akademii Żużlowej Janusza Kołodzieja, regularnie trenującej na miejscowym owalu. Prezydent Jakub Kwaśny zagwarantował, że samorząd nie dostrzega ryzyka dla funkcjonowania szkółki, a zajęcia i zawody organizowane przez stowarzyszenie będą odbywać się bez przeszkód, nawet jeśli miasto ostatecznie zawrze porozumienie z Motorem Lublin.

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