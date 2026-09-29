66 tysięcy osób skorzystało tu z pomocy. Misja Dworcowa w Tarnowie przechodzi metamorfozę

Misja Dworcowa w Tarnowie, od 22 lat służąca bezdomnym, przechodzi modernizację, aby zapewnić im godniejsze warunki.

Remont za 320 tys. zł do listopada wprowadzi innowacyjne rozwiązania i nowe przestrzenie, znacząco podnosząc standard placówki.

Odkryj, co zmieni się w miejscu, które pomogło tysiącom, i jak wesprzeć jego kluczową misję.

Kilkanaście osób dziennie, 3 tysiące rocznie, 66 tysięcy w ciągu 22 lat. Te liczby pokazują zainteresowanie usługami Misji Dworcowej w Tarnowie. Osoby bez stałego adresu zamieszkania mogą tu przychodzić, korzystać z prysznica, noclegu, wyprać swoje rzeczy, napić się ciepłej herbaty i kawy, czy zjeść symboliczny posiłek. Budynek Misji był wykorzystywany przez ponad 22 lata a teraz doczekał się gruntownej modernizacji.

- Chcemy, aby tu było pięknie, nowocześnie, kolorowo, przytulnie i żeby mogli wychodząc stąd, poczuć się trochę lepiej i uwierzyć w to, że być może mogą coś zmienić w życiu, albo że jeśli w tym momencie jeszcze nie są w stanie tego zrobić, to że mogą liczyć na to, że tu zawsze mogą przyjść. Nikt o nic ich nie pyta, tylko po prostu mogą wziąć ręcznik, skorzystać z kąpieli, uprać swoje rzeczy, usiąść, napić się kawy, herbaty, gorący kubek, porozmawiać. Jeszcze planujemy taki pokój rozmów indywidualnych. No i chcemy, żeby się poczuli bardzo dobrze europejsko. Stąd sufit będzie szklany, kolorowy. To na wzór sufitu w Komisji Europejskiej, gdzie zasiadają głowy państw. On jest optymistyczny i jest różnorodny i można przez to wiele odczytać, ale na pewno też jest radosny – mówi Anna Czech, prezes Fundacji Kromka Chleba, która prowadzi Misję Dworcową w Tarnowie.

POSŁUCHAJ: o remoncie Misji Dworcowej w Tarnowie mówi Anna Czech z Fundacji Kromka Chleba

W budynku przy ulicy Bandrowskiego 26 trwają intensywne prace remontowe. Wymieniono już wszystkie okna i instalacje, prowadzona jest wymiana posadzek. Zachowany zostanie podział na pomieszczenia dla kobiet i dla mężczyzn, bo jest taka potrzeba. Dodatkowo wygospodarowana zostanie przestrzeń wspólna, w której będzie można usiąść i porozmawiać, a w planach jest też specjalny pokój do prowadzenia rozmów indywidualnych.

- My się dostosowujemy do tego, ilu jest chętnych. Jeśli się okaże, że po remoncie to miejsce będzie jeszcze bardziej popularne, to dostosujemy pewnie godziny otwarcia. Jeszcze taki mamy pomysł, żeby drobną bieliznę dołożyć, bo czasem się zdarza, że ktoś nie ma się w co nawet przebrać. Taką szafę musimy przygotować, żeby tam leżały skarpetki, bielizna, taka odzież, żeby można było po prostu ją sobie zabrać, ubrać się w to i wyjść całkowicie odświeżonym – dodaje prezes Czech.

Prace remontowe mają potrwać do 10 listopada. Prowadzący Misję Dworcową w Tarnowie nie ukrywają, że liczą na wsparcie mieszkańców i sponsorów. Przygotowują też specjalne cegiełki, które mają wesprzeć funkcjonowanie placówki.

- Drobnym gestem, parę złotych można wpłacić i w ten sposób włączamy się do tego, że robimy coś dobrego dla tych, którzy są w trudnej sytuacji. Nie rozliczamy i nie zastanawiamy się, a dlaczego, bo oni tak chcą. Nikt tego nie chce. Nikt nie chce być bezdomnym. Nikt nie chce być w złej sytuacji życiowej. Czasem się tak układa i po prostu z tego się nie można wygrzebać, a my powinniśmy pomagać takim ludziom – podkreśla Anna Czech.

Bezpłatna łazienka jest czynna przez 5 dni w tygodniu przy ul. Bandrowskiego 26 w Tarnowie. Każda osoba w potrzebie może skorzystać z tego miejsca.

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