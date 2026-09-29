We wtorek nad ranem na drodze krajowej nr 73 w powiecie dąbrowskim doszło do niebezpiecznego zdarzenia.

Około 60-letni rowerzysta został potrącony przez samochód dostawczy i z obrażeniami trafił do szpitala w Tarnowie.

Policja bada dokładne okoliczności wypadku. Sprawdź, co wstępnie ustalono na miejscu i jakie były utrudnienia w ruchu.

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Groźny wypadek w powiecie dąbrowskim

Do wypadku doszło we wtorek, 29 września 2026 roku, około godziny 5:20 na drodze krajowej nr 73 w powiecie dąbrowskim. Jak wynika ze wstępnych ustaleń służb, około 60-letni mężczyzna poruszał się na rowerze w kierunku Szczucina. W miejscowości Lubasz został potrącony przez mijający go samochód dostawczy, który uderzył go bocznym lusterkiem.

- Na miejsce zdarzenia niezwłocznie zadysponowano służby ratunkowe. W momencie przybycia zastępów straży pożarnej poszkodowany rowerzysta znajdował się już pod opieką Zespołu Ratownictwa Medycznego. Po udzieleniu mu pomocy na miejscu, mężczyzna został zabrany do szpitala w Tarnowie - poinformował mł. bryg. Piotr Prosowicz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Dąbrowie Tarnowskiej.

Na czas prowadzenia działań ratunkowych oraz pracy służb, ruch na drodze krajowej nr 73 odbywał się wahadłowo, co powodowało czasowe utrudnienia dla kierowców.

Policja wyjaśnia okoliczności

Dokładne przyczyny i okoliczności wypadku są obecnie przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez funkcjonariuszy wydziału ruchu drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.

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