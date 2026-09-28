Bezpiecznie z domu do lekarza, urzędu czy sklepu. W Tarnowie ruszyło Taxi Help

Nowa pomoc dla seniorów i osób z ograniczoną mobilnością w Tarnowie

W Tarnowie rozpoczęła działalność Taxi Help – usługa uruchomiona przez Centrum Usług Społecznych. Rozwiązanie skierowane jest do osób, które ze względu na wiek, niepełnosprawność czy ograniczoną mobilność mają trudności z samodzielnym dotarciem do potrzebnych im miejsc.

Pomoc ma obejmować nie tylko sam przejazd w jedną stronę, ale również drogę powrotną do domu. Dzięki temu osoby korzystające z usługi mogą łatwiej zaplanować wizytę u lekarza, rehabilitację, załatwienie sprawy w urzędzie czy codzienne zakupy.

– Celem Taxi Help jest ułatwienie codziennego funkcjonowania poprzez zapewnienie dojazdu do miejsc istotnych w życiu codziennym, a tym samym wspieranie samodzielności, aktywności i niezależności osób korzystających z usługi – wyjaśnia Dorota Krakowska, dyrektorka Centrum Usług Społecznych.

Z usługi mogą korzystać osoby, które ukończyły 75 lat i mieszkają samotnie lub prowadzą gospodarstwo domowe z drugą osobą powyżej 75. roku życia. Wsparcie przewidziano również dla osób posiadających umiarkowany albo znaczny stopień niepełnosprawności. Zakres miejsc, do których można dojechać, jest szeroki. Taxi Help może zostać wykorzystane między innymi przy dojazdach do placówek medycznych i rehabilitacyjnych, aptek, sklepów, urzędów czy miejsc kultu religijnego. Istotnym elementem rozwiązania jest transport w obie strony.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z Taxi Help mogą się zapisywać u Koordynatorów Indywidualnych Planów Usług Społecznych przy ul. Goldhammera 3, w pokoju 102. Więcej informacji można też uzyskać pod numerami: 14 68 82 130 oraz 14 68 82 131.

Informacji udziela także Punkt Informacji ds. Usług Społecznych przy ul. Brodzińskiego 14. Kontakt telefoniczny: 14 68 82 020.

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