Tłumy mieszkańców Tarnowa wzięły udział w jubileuszowej Małopolskiej Nocy Naukowców, by pod hasłem „From 'WOW!' to 'WHY?'” odkrywać naukę.

Wydarzenie obfitowało w atrakcje, od chemicznych eksperymentów w III LO po zwiedzanie niedostępnych na co dzień zakamarków Pasażu Odkryć.

Dowiedz się, kto okazał się nieoczekiwaną gwiazdą w Urzędzie Miasta i zobacz pełną relację z tego niezwykłego wieczoru w Tarnowie.

Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.

Od zachwytu do zrozumienia

Głównym celem Małopolskiej Nocy Naukowców było pokazanie, jak praca badaczy wpływa na codzienne życie. Organizatorzy pragnęli przybliżyć, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, specyfikę zawodu naukowca i zachęcić ich do wyboru ścieżki kariery naukowej. Hasło „From 'WOW!' to 'WHY?'” miało symbolizować przejście od pierwszego zachwytu nad zjawiskiem do głębszego zrozumienia jego przyczyn i mechanizmów. W całej Małopolsce w wydarzeniu wzięły udział uczelnie wyższe, instytuty naukowe, muzea oraz firmy z działami badawczo-rozwojowymi.

W Tarnowie uczestnicy wydarzenia mieli szeroki wybór atrakcji, które pozwalały zajrzeć za kulisy zazwyczaj niedostępnych miejsc. Co ich zachwyciło?

- Prezydencki kot Chmurek, skradł show w Urzędzie Miasta. Do niego najdłużej staliśmy w kolejce, ale warto było. Dał się nawet pogłaskać. A my byliśmy w III LO, w sali chemicznej, było fajnie. Zwłaszcza pokazy z jajkami no i te w laboratorium z odczynnikami. Robiłyśmy kwiatki z filcu i i ozdób różnych. Jak się ma wyobraźnię, to nie nie jest trudne, a sprawia dużą przyjemność - powiedzieli uczestnicy Małopolskiej Nocy Naukowców w Tarnowie.

Naukowe atrakcje w Tarnowie

W głównej siedzibie Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Mickiewicza 2 można było zwiedzić gabinet prezydenta miasta, poznać kulisy pracy magistratu, a także wziąć udział w przygotowanych konkursach.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika inspirował dorobkiem swojego patrona, jednocześnie poruszając ważne tematy profilaktyki zdrowotnej i problemów ekologicznych.

III Liceum Ogólnokształcące przygotowało wieczór pełen eksperymentów, warsztatów i dynamicznych pokazów naukowych, angażując uczniów i gości do aktywnego udziału.

Pasaż Odkryć zaprosił zwiedzających do swoich podziemi i pracowni, udostępniając interaktywną ekspozycję i dzieląc się ciekawymi opowieściami ze świata nauki.

Z kolei na tarnowskim dworcu PKP Biuro Wystaw Artystycznych pokazało wystawę zatytułowaną „Węgiel / C / Karbon - opowieści o węglu z perspektywy naukowców i artystów”, która łączyła perspektywę naukową z artystyczną.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!

Tak wyglądała Małopolska Noc Naukowców 2026 w Tarnowie

72

Quiz. Dopasuj imię do bohatera "Lalki". Za komplet punktów Wokulski odda ci swój sklep Pytanie 1 z 12 Na początek coś banalnie prostego. Jakie imię nosił główny bohater powieści Wokulski? Tomasz Stanisław Kazimierz Następne pytanie