W Tarnowie rozpoczęły się zdjęcia do nowej ekranizacji „Nocy i dni”

Tarnowskie ulice zamieniły się w scenografię „Nocy i dni”. Ekipa Netflixa rozpoczęła zdjęcia do nowej produkcji

Centrum Tarnowa przeszło prawdziwą metamorfozę. Przygotowania do realizacji zdjęć trwały już od ponad trzech tygodni, a w kolejnych częściach miasta pojawiały się elementy scenografii. Filmowcy wykorzystują m.in. okolice Wielkich Schodów, ulicę Żydowską, Piekarską oraz plac Kazimierza.

W nowej produkcji Netflixa Tarnów stanie się Kalińcem, miejscem znanym z powieści Marii Dąbrowskiej „Noce i dnie”. W związku z pracą ekipy filmowej zamknięto wjazd w ulicę Katedralną. Kierowcy i spacerowiecze muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami związanymi z realizacją kolejnych scen. Filmowa atmosfera szybko zwróciła uwagę mieszkańców. Tarnowianie pozytywnie oceniają przygotowaną scenografię, a część z nich uważa nawet, że niektóre dekoracje mogłyby pozostać w mieście również po zakończeniu produkcji.

- To dla mnie super wydarzenie, które na pewno pozostanie w pamięci. Warto porobić zdjęcia, żeby móc w przyszłości pokazać wnukom, co fajnego się działo w Tarnowie. Jestem pod wrażeniem. - Jest fajnie. Mają ładne kostiumy i bryczki. Są też witryny z cyrylicą. Przypomina to XIX-wieczne czasy. - Sama nie znałam tego serialu, ale jak tak patrzę, to jest super. Teraz może obejrzę starszą wersję i nową na Netflixie jak wyjdzie. - Fajna inicjatywa, żeby zareklamować miasto. Mamy piękną architekturę, także zapraszam wszystkich chętnych do tworzenia filmów w Tarnowie.

Nowa produkcja skupi się na losach Barbary i Bogumiła Niechciców, pokazując ich wspólne życie i zmieniającą się na przestrzeni czasu relację. Za reżyserię serialu odpowiada Kamila Tarabura.

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