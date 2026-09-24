Potężna eksplozja wstrząsnęła domem jednorodzinnym w Porębie Radlnej, co doprowadziło do wybuchu pożaru i uruchomienia akcji ratunkowej.

W wyniku zdarzenia ciężko ranna została 50-letnia kobieta, którą do szpitala przetransportował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Służby badają przyczyny wybuchu i ostrzegają przed utrudnieniami w ruchu – zobacz, które drogi omijać i jak długo potrwają działania.

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Potężny wybuch i akcja ratownicza na dużą skalę

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb w czwartek, 24 września 2026 roku, kilka minut po godzinie 7:00. Jak poinformował oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, mł. kpt. Dominik Ryba, na miejsce niezwłocznie skierowano liczne siły i środki.

- W akcji gaśniczej i ratowniczej bierze udział około 40 strażaków. Wezwano również specjalistyczną grupę ratownictwa technicznego, której zadaniem jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz ocena i stabilizacja uszkodzonej w wyniku wybuchu konstrukcji budynku. Działaniami na miejscu kieruje komendant miejski PSP w Tarnowie - relacjonuje mł. kpt. Dominik Ryba.

Utrudnienia w ruchu na trasie Tarnów - Tuchów

W związku z prowadzoną akcją ratowniczą na drodze wojewódzkiej DW977 w rejonie zdarzenia w miejscowości Poręba Radlna występują znaczne utrudnienia w ruchu drogowym. Służby apelują do kierowców o zachowanie ostrożności i, w miarę możliwości, omijanie tego terenu oraz kierowanie się na wyznaczone objazdy. Działania strażaków mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

Okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśniają policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

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Wybuch gazu w domu w Porębie Radlnej. Ucierpiała ok. 50-letnia kobieta

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