Policja poszukuje 14-latki. Dziewczyna zapadła się pod ziemię

Funkcjonariusze z Tarnowa prowadzą intensywne poszukiwania czternastoletniej dziewczyny, która zniknęła 23 września 2026 roku w tym mieście. Według informacji policji, nastolatka ma około 160 centymetrów wzrostu. W momencie zaginięcia miała na sobie niebieską bluzę, szare spodnie dresowe oraz szare buty sportowe marki Nike. Wszyscy, którzy mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat losu zaginionej, proszeni są o natychmiastowy kontakt z Komisariatem Policji Tarnów-Centrum, dzwoniąc pod numer 47 831 21.

Rysopis zaginionej 14-latki z Tarnowa. Jak wygląda poszukiwana?

Śledczy zdecydowali się udostępnić szczegółowe informacje na temat wyglądu i ubioru nastolatki, mając nadzieję, że pomoże to w jej szybkim odnalezieniu przez osoby postronne. Zaginiona 14-latka mierzy w przybliżeniu 160 centymetrów wzrostu.

Z relacji wynika, że w dniu zniknięcia dziewczyna była ubrana w niebieską bluzę z kapturem, szare spodnie dresowe oraz sportowe, szare buty, wszystko marki Nike.

Kontakt z policją w sprawie 14-latki. Gdzie przekazywać informacje?

Mundurowi gorąco proszą o wsparcie każdego, kto mógł zauważyć czternastolatkę po 23 września 2026 roku. Stróże prawa przypominają, że nawet z pozoru błahy detal może okazać się kluczowy w prowadzonym śledztwie i doprowadzić do odnalezienia zaginionej.

Każda osoba, która wie coś o losie dziewczyny, proszona jest o niezwłoczne skontaktowanie się z dyżurnym Komisariatu Policji Tarnów-Centrum. Informacje można przekazywać osobiście w jednostce, dzwoniąc pod numer 47 831 21, albo korzystając z ogólnopolskiego numeru alarmowego 112.

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