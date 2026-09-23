Do groźnego wypadku doszło w środę rano na drodze wojewódzkiej w powiecie dąbrowskim, co spowodowało całkowite zablokowanie trasy.

W zderzeniu dwóch samochodów osobowych rannych zostało dwóch mężczyzn, którzy zostali natychmiast przetransportowani do szpitala.

Policja ma już wstępne ustalenia dotyczące przyczyny zdarzenia. Sprawdź, jaki błąd jednego z kierowców doprowadził do czołowego zderzenia.

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Groźny wypadek koło Szczucina

Do wypadku doszło w środę, 23 września 2026 roku, około godziny 6:22. Na drodze wojewódzkiej DW982 w miejscowości Borki (powiat dąbrowski) zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Jak informują służby, samochodami podróżowało łącznie trzech mężczyzn.

W wyniku zderzenia dwóch z nich odniosło obrażenia. Na miejscu natychmiast podjęto działania ratunkowe.

Działania służb i utrudnienia w ruchu

Jako pierwsi na miejscu zdarzenia pojawili się strażacy, którzy udzielili poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy. W akcji ratowniczej brały udział zastępy z JRG KP PSP w Dąbrowie Tarnowskiej oraz jednostki OSP Szczucin i OSP Słupiec.

- Poszkodowani mężczyźni zostali następnie przejęci przez dwa zespoły ratownictwa medycznego i przetransportowani do szpitala. Na czas prowadzenia działań ratowniczych oraz pracy policyjnych techników droga wojewódzka w miejscu wypadku była całkowicie nieprzejezdna - poinformował mł. bryg. Piotr Prosowicz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Wstępne przyczyny wypadku

Na miejscu pracowała również policja, która prowadzi dochodzenie w celu ustalenia dokładnych przyczyn i okoliczności zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden z kierowców nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu.

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Groźny wypadek w miejscowości Borki koło Szczucina

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