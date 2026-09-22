Darmowe porady, badania i strefa beauty dla mam! Tarnów zaprasza na „Bociankowe z Jaskółkami”

W Tarnowie odbędzie się „Bociankowe z Jaskółkami” – kompleksowe wydarzenie dla obecnych i przyszłych rodziców, gdzie specjaliści odpowiedzą na każde pytanie.

Od bezpłatnych badań, przez prezentacje sprzętu dla dzieci, po kluczowe prelekcje o zdrowiu fizycznym i psychicznym – wszystko w jednym miejscu.

Zapewnij sobie i swojej rodzinie dostęp do niezbędnej wiedzy i wsparcia!

Żadne pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi. Znana tarnowska społeczniczka Beata Janowska-Ptasznik, postanowiła zorganizować w mieście wydarzenie skierowane do rodzin. „Bociankowe z Jaskółkami” to impreza, na której w jednym miejscu będzie można spotkać specjalistów, porozmawiać z nimi i zadać nurtujące pytania. Ale zaplanowano również darmowe badania, prezentację sprzętu dla dzieci i wykłady.

- Marzyło mi się to od zawsze, żeby pokazać kobietom wszystkim, jak są wartościowe i jak w każdej dziedzinie tym kobietom można pomóc. Często widuję w mediach anonimowe posty, że ktoś pyta o daną rzecz związaną czy z macierzyństwem, czy to przed, czy po porodzie, różne problemy. Uznałam, że warto zorganizować to w taki sposób, że wchodząca tam osoba przyjdzie z całą rodziną i będą tam dla niej wszystkie informacje zebrane. Nie skupiałam się tylko na przyszłych mamach, ale też na obecnych i na całych rodzinach – mówi Beata Janowska-Ptasznik.

POSŁUCHAJ o imprezie "Bociankowe z Jaskółkami" w Tarnowie

„Bociankowe z Jaskółkami” będzie wydarzeniem, podczas którego w jednym miejscu znajdziecie ludzi i instytucje gotowe dzielić się wiedzą, doświadczeniem, pomocą i dobrym słowem. Wśród uczestników znajdą się specjaliści, organizacje, firmy i osoby, które na co dzień wspierają rodziny na różnych etapach życia. Będzie można korzystać z wykładów, ale również przeprowadzać indywidualne rozmowy.

- Będą tam specjaliści z każdej dziedziny. Ta mama, która planuje i boryka się ze wszystkimi informacjami, będzie mieć wszystko w jednym miejscu. Mama, która już urodziła i ma problemy z synkiem, z córką, zaczynają się schody, czy problemy ze sobą... Chciałam pokazać, że możemy to zebrać w jedną całość i dzielić się wiedzą bez strachu, bez takiego myślenia co będzie. (…) Na bieżąco będą dyżury, gdzie będzie można iść i sobie porozmawiać z danym specjalistą. Będzie między innymi Fundacja Zielona Przystań z projektem Zdrowa Mama i Dziecko, będzie szkoła rodzenia, więc przygotowanie do porodu. Będzie, rehabilitacja dla kobiet w ciąży, prelekcje, będziecie mogli sobie przyjść, posłuchać i porozmawiać.

Co ważne, organizatorzy zadbali też o atrakcje dla najmłodszych, tak, by dzieci mogły znaleźć zajęcie i opiekę na czas trwania wykładu dla rodziców. Z kolei na licznych stoiskach będą się wystawiali producenci zabawek i sprzętów dla najmłodszych. W programie znalazł się między innymi pokaz prawidłowego montażu fotelików samochodowych. Ale podczas „Bociankowego z Jaskółkami” nie zabraknie też firm, które oferują sesje fotograficzne – ciążowe i noworodkowe, czy słodkości na bociankowe przyjęcia. Przyszłe i obecne mamy znajdą również strefę beauty, gdzie mogą dostać informacje, jakie zabiegi są bezpieczne, a jakich lepiej unikać kiedy oczekują na dziecko lub karmią je naturalnie. Program jest bardzo bogaty a jego szczegóły są na bieżąco publikowane w mediach społecznościowych.

Niezwykle ważną częścią wydarzenia będzie spotkanie z psychologiem i rozmowa na temat samopoczucia kobiety przed i po narodzinach dziecka. Organizatorzy chcą zwrócić uwagę na możliwość korzystania ze wsparcia w ewentualnym kryzysie. Rodzice będą mogli wysłuchać prelekcji na temat tego, jak zmieniają się relacje małżeńskie, kiedy dziecko pojawia się na świecie i jak dbać o tę więź, kiedy mały człowiek dołącza do rodziny. Więcej o wydarzeniu w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU. „Bociankowe z Jaskółkami” w Akademii Tarnowskiej odbędzie się 24 października 2026. Początek o 13:00 a wstęp jest wolny.

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