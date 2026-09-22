Ruiny zamku na Górze św. Marcina pod lupą archeologów. Miasto ogłosiło przetarg na przeprowadzenie badań

Tarnów przygotowuje badania archeologiczne w rejonie dawnego arsenału.

Archeolodzy nie szukają nowych znalezisk. Badania mają techniczny i przygotowawczy charakter.

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Sprawdzą ruiny arsenału na Górze św. Marcina. To pierwszy krok do częściowej odbudowy obiektu

Badania archeologiczne na Górze św. Marcina w Tarnowie mają rozpocząć się w grudniu. Na tym etapie zaplanowano wykonanie dwóch wykopów sondażowych, które pozwolą ocenić stan murów. Wyniki badań pozwolą ustalić, jak należy wzmocnić i zabezpieczyć konstrukcję. Początkowo brano pod uwagę przeprowadzenie prac w trzech miejscach, jednak nie wystarczyło na to środków. Magistrat nie wyklucza jednak rozszerzenia prac, jeśli w przetargu pozostaną niewykorzystane pieniądze.

Wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek przyznaje, że teren był już sprawdzany w przeszłości, dlatego nie spodziewa się nowych odkryć.

- Mamy tutaj badania, które były przeprowadzone w latach 60. Skarbu ze złotem raczej nie znajdziemy - podkreśla.

Magistrat chce co roku przeznaczać środki na kolejne badania archeologiczne. Komplet prac wraz z dokumentacją to podstawa, by można było ubiegać się o zewnętrzne finansowanie odbudowy arsenału. Miasto liczy, że przynajmniej część prac rekonstrukcyjnych uda się przeprowadzić przed 700-leciem Tarnowa. Koszt całego przedsięwzięcia, obejmującego również odbudowę arsenału, szacowany jest na około 28 mln zł.

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