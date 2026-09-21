Hity sanah i Kultu w stylu retro? Główny Zawór Jazzu zagra w w Piwnicy „Przepraszam” w Tarnowie

Główny Zawór Jazzu zagra w Tarnowie. Popowe hity w stylu retro zabrzmią w Piwnicy „Przepraszam”

Czego możecie się spodziewać? Wyobraźcie sobie „Szampana” sanah w odsłonie mrocznego, zadymionego bluesa, „Dżagę” Virgin w wersji energetycznego fusion jazzu, a „Gdy nie ma dzieci” Kultu jako porywający do tańca retro swing. To właśnie specjalność Głównego Zaworu Jazzu – zespół bierze na warsztat doskonale znane utwory i nadaje im zupełnie nowe, zaskakujące życie. To muzyczna petarda, która łączy pokolenia i gusty.

To jednak nie wszystko! Koncerty grupy to prawdziwa lekcja historii polskiej (i nie tylko) muzyki rozrywkowej. Muzycy z lekkością lawirują między przedwojennymi, swingującymi melodiami, zanurzają się w jazz i blues lat 50. i 60., by na koniec porwać publiczność latynoskimi rytmami w stylu retro. Zespół od ponad 7 lat z powodzeniem zapełnia sale koncertowe w całym kraju, co jest najlepszą gwarancją niezapomnianego wieczoru.

Główny Zawór Jazzu odkręci się na dobre w Tarnowie już w sobotę, 26 września 2026 roku. Start koncertu w klubie Piwnica „Przepraszam” zaplanowano na godzinę 20:00. To wydarzenie, którego fani kreatywnych coverów i świetnej zabawy na żywo po prostu nie mogą przegapić!

Szczegółowe informacje o koncercie oraz dostępności biletów znajdziecie na Facebooku Piwnicy „Przepraszam”.

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