W związku z przebudową Placu Drzewnego w Tarnowie, od 21 września wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu, która znacząco wpłynie na codzienne podróże po mieście.

Kierowcy muszą przygotować się na zamknięcie kluczowych odcinków ulic Lwowskiej i Dąbrowskiego, a pasażerów komunikacji miejskiej czekają zmiany w trasach autobusów.

Planujesz przejazd przez centrum? Sprawdź, jakimi ulicami poprowadzono objazdy i gdzie teraz zatrzymują się autobusy, aby uniknąć utrudnień.

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Zmiany dla kierowców w Tarnowie

Największe utrudnienia czekają na kierowców poruszających się w bezpośrednim sąsiedztwie placu. Z ruchu zostanie wyłączony północny pas ulicy Lwowskiej na odcinku od ul. Olejarskiej do ul. Dąbrowskiego. Ponadto, całkowicie zamknięta dla ruchu będzie ulica Dąbrowskiego od skrzyżowania z Lwowską do Klasztornej, co uniemożliwi skręt w prawo z ulicy Lwowskiej.

Dla pojazdów jadących od strony ulicy Lwowskiej wyznaczono objazd do ulicy Dąbrowskiego, który poprowadzi przez ulice: Starodąbrowską i Kołłątaja.

Zapewniony zostanie dojazd dla mieszkańców oraz do nieruchomości przy ulicy Klasztornej. Będzie on możliwy od strony ulicy Kołłątaja, ponieważ na fragmencie ulicy Dąbrowskiego wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. W konsekwencji na tym odcinku będzie obowiązywał zakaz postoju.

Autor: Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie/ Materiały prasowe Tak będzie wyglądał schemat organizacji ruchu w rejonie Placu Drzewnego w Tarnowie

Komunikacja miejska i nowe trasy autobusów

Zmiany w organizacji ruchu wpłyną również na funkcjonowanie transportu publicznego. Tymczasowo wyłączony z użytkowania zostanie przystanek „Lwowska – Goslara”, który obsługuje pasażerów linii nr 2, 12 i 30.

Autobusy linii nr 2 i 30 będą dodatkowo zatrzymywać się na przystanku „Starodąbrowska – Lwowska” .

i będą dodatkowo zatrzymywać się na przystanku . Autobusy linii nr 12, jadąc od ulicy Lwowskiej, na rondzie skręcą w lewo w kierunku ulicy Mostowej, dojeżdżając do przystanku „Konarskiego – Sąd”, z pominięciem części ulicy Lwowskiej.

Utrudnienia dla pieszych i nowa lokalizacja postoju taksówek

Piesi również muszą liczyć się z ograniczeniami. Na ulicy Lwowskiej, na dojeździe do ulicy Dąbrowskiego od strony ulicy Szerokiej, zostanie zlikwidowane przejście dla pieszych. Tymczasowe przejście zostanie wyznaczone poza obszarem robót, co będzie wiązało się z ograniczeniem liczby miejsc postojowych. Na odcinku ulicy Lwowskiej od Dąbrowskiego do Olejarskiej ruch pieszy będzie możliwy jedynie po północnej stronie jezdni.

Zmieni się także lokalizacja postoju taksówek. Obecny pas postojowy z ulicy Drzewnej zostanie przeniesiony na ulicę Wałową, przed skrzyżowanie z Szeroką. Oznakowane pojazdy TAXI będą miały możliwość wjazdu od ulicy Brodzińskiego.

Zarządcy dróg apelują do kierowców i pozostałych uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o stosowanie się do nowego, tymczasowego oznakowania.

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Remont Placu Drzewnego w Tarnowie

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