Od mleka do sera górskiego: Zobacz, co jeszcze oferują EKO-TARGI w Tarnowie!

Tarnów zaprasza na dwudniowe EKO-TARGI (26-27 września) w Arenie Jaskółka, prezentujące ekologiczne produkty od wystawców z całej Polski.

W programie bezpłatne warsztaty dla każdego – od unikalnych zajęć serowarskich po edukacyjne gry dla dzieci i ekscytujący Eko Quiz z nagrodami.

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To, co jemy, w co się ubieramy i czym się otaczamy, ma znaczenie. Przekonują do tego organizatorzy EKO-TARGÓW, które w sobotę i niedzielę, 26 i 27 września 2026, będą się odbywały w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Szykuje się wydarzenie dla całych rodzin, podczas którego będzie można poznać ekologiczne produkty i rozwiązania, ale także wziąć udział w bezpłatnych warsztatach, posłuchać ciekawych prelekcji oraz skorzystać z dodatkowych atrakcji.

Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę EKO-TARGI startują o godzinie 10:00. W programie znalazło się sadzenie roślin w kubeczkach, wspólne malowanie eko-toreb, malowanie doniczek i tworzenie zakładek do książek z motywami roślinnymi. Najmłodsi będą mogli uczestniczyć w warsztatach pod hasłem „Mistrz segregacji”, z kolei dla dorosłych przygotowano warsztaty serowarskie „Od mleka do sera górskiego”. Podczas dwóch godzin zajęć uczestnicy zobaczą, jak powstaje tradycyjny ser górski, poznają kolejne etapy jego przygotowania i dowiedzą się więcej o tradycyjnych metodach wytwarzania naturalnych produktów. Każdego dnia przeprowadzony zostanie Eko Quiz z nagrodami dla tych, którzy wykażą się największą znajomością tematu.

Autor: Eko Targi Tarnów 2026/ Materiały prasowe

Organizatorzy zachęcają do udziału w wydarzeniu i zapewniają, że najmłodsi również nie będą się nudzić. Z myślą o dzieciach przygotowano malowanie buziek, zdjęcia w foto budce, rodzinne warsztaty rękodzielnicze a także grę „Zdobądź paszport małego ekologa”. Nie zabraknie też lubianych dmuchańców. Na stoiskach swoją ofertę będą prezentowali wystawcy z całej Polski. Poza lokalnymi produktami spożywczymi będzie tam można znaleźć również biżuterię, rękodzieło, odzież oraz dodatki do dekoracji domu. EKO-TARGI 26 i 27 września w Arenie Jaskółka od godziny 10:00 do 18:00. Imprezie patronuje Radio ESKA.

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