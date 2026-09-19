W Tarnowie może powstać specjalistyczny ośrodek szkoleniowy dla wspinaczy. Akademia Tarnowska i PZA rozszerzają współpracę

Michał Reszczyński
2026-09-19 11:42

Tarnów coraz mocniej zaznacza swoją obecność na mapie polskiego wspinania sportowego. Akademia Tarnowska i Polski Związek Alpinizmu podpisały list intencyjny, który ma otworzyć drogę do stworzenia w mieście nowoczesnego ośrodka łączącego sport, naukę i szkolenie.

Mężczyźni podpisujący list intencyjny w sprawie centrum wspinaczki. O współpracy przeczytasz na Eska Tarnów.
Autor: Michał Reszczyński

Akademia Tarnowska i Polski Związek Alpinizmu łączą siły

W piątek, 18 września, przedstawiciele Akademii Tarnowskiej oraz Polskiego Związku Alpinizmu formalnie rozpoczęli współpracę, która w przyszłości może znacząco wpłynąć na rozwój wspinaczki sportowej w regionie. W planach jest utworzenie specjalistycznego ośrodka przygotowań sportowych dla zawodników i trenerów wspinaczki sportowej na czas. Ważną częścią projektu ma być również działalność naukowa oraz wykorzystanie nowoczesnych metod monitorowania i analizy przygotowania zawodników. Miasto od lat jest mocno związane ze wspinaczką na czas, a zawodnicy wywodzący się z regionu osiągają sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej. Istotnym elementem całego przedsięwzięcia jest zaplecze Akademii Tarnowskiej.

Nie ma chyba takiego drugiego miasta na świecie jak Tarnów, z którego wyszłoby tylu medalistów w jednej dyscyplinie. Akademia posiada także jedną z najlepszych ścianek tego typu w Polsce. Propozycje tutejszych naukowców co do ulepszenia nadzoru treningu są wręcz przełomowe. Powodów by mieć nadzieję, że ta współpraca pomiędzy Uczelnią a Związkiem nadal będzie się rozwijać, jest zatem sporo – mówi Marek Wierzbowski, Prezes PZA.

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Naukowcy z Akademii Tarnowskiej pracują też nad aplikacją, która będzie mogła analizować nagrania z przejazdów zawodników na standardowej ścianie do wspinaczki na czas. System ma rozpoznawać między innymi sposób poruszania się zawodnika, tempo biegu oraz pojawiające się podczas próby błędy techniczne. Wszystko po to, aby maksymalizować przygotowania zawodników. 

Otwarcie budynku diagnostycznego w Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie
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