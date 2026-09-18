Celny strzał po medal. Jakub Jagieła wicemistrzem świata w łucznictwie 3D

Tarnowski Robin Hood z medalem mistrzostw świata

Tegoroczne Mistrzostwa Świata 3D HDH-IAA odbyły się w węgierskim Szilvásvárad. Na zawody przyjechali zawodnicy z wielu krajów, którzy rywalizowali w konkurencji wykorzystującej realistyczne, trójwymiarowe modele zwierząt. Wśród uczestników znalazł się Jakub Jagieła z Tarnowa. Nastolatek startował w kategorii PB-HB cadet. Ostatecznie zmagania zakończył ze srebrnym medalem. Dla młodego zawodnika to kolejny znaczący sukces na arenie międzynarodowej. Przygoda Jakuba z łucznictwem rozpoczęła się stosunkowo niedawno.

POSŁUCHAJ: mówi Jakub Jagieła

– Zaczęło się to chyba około trzech lub dwóch lat temu, gdy sobie przypomniałem, jak będąc na kolonii, strzelałem z takiego łuku, jeszcze innego niż teraz, i mnie to zaciekawiło. Też nie interesuję się takimi sportami jak piłka nożna czy koszykówka, bo nie lubię i też nie mogę – mówi Jakub Jagieła.

Szybko okazało się, że łucznictwo nie jest dla niego wyłącznie ciekawym sposobem spędzania wolnego czasu. Sport wymaga bowiem nie tylko sprawności fizycznej, ale także dużej koncentracji, cierpliwości i odporności psychicznej. Szczególnie podczas zawodów.

Droga do srebrnego medalu wymagała wielu godzin przygotowań. Jakub nie ukrywa, że przed mistrzostwami treningi były bardzo intensywne.

– Trenowaliśmy praktycznie codziennie, po dwie godziny – podkreśla młody łucznik.

Srebrny medal zdobyty w Szilvásvárad nie jest jednak pierwszym dużym osiągnięciem nastolatka. Wcześniej Jakub sięgnął po złoto podczas mistrzostw Europy w łucznictwie 3D. Kolejne sukcesy pokazują, że jego przygoda z łukiem nabiera tempa.

Mimo dotychczasowych medali młody zawodnik nie zamierza jednak zwalniać. W jego planach są już następne międzynarodowe zawody i możliwość ponownej walki o najwyższe lokaty.

– Chcę w przyszłym roku w Chorwacji spróbować znowu mistrzostw Europy – zapowiada.

Łucznictwo 3D, choć dla wielu osób wciąż pozostaje mniej znaną dyscypliną, łączy sportową rywalizację z terenową przygodą. Zawodnicy zmagają się na specjalnie przygotowanej trasie, na której czekają realistyczne, trójwymiarowe makiety zwierząt. Muszą ocenić odległość, odpowiednio dobrać siłę i kąt strzału, a następnie zachować pełną koncentrację.

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