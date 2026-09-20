„Rozwaga to podstawa”. Seria weekendowych wypadków w regionie tarnowskim

Weekend przyniósł falę niebezpiecznych zdarzeń na drogach regionu tarnowskiego, w których kluczową rolę odgrywali motocykliści.

Poważne kolizje i wypadki, w tym potrącenie pieszego, doprowadziły do zablokowania ważnych tras i intensywnych działań służb ratunkowych.

Policja alarmuje i apeluje o wzmożoną ostrożność – sprawdź, na których odcinkach dróg odnotowano najwięcej incydentów.

Weekend przyniósł serię niebezpiecznych zdarzeń na trasach naszego regionu. W niedzielę popołudniu w miejscowości Wał-Ruda doszło do zderzenia samochodu osobowego i motocykla. Kierowca jednośladu trafił pod opiekę ratowników medycznych a droga wojewódzka 964 została całkowicie zablokowana. Służby pracowały również zabezpieczając miejsce zdarzenia z udziałem motocykla w Melsztynie na drodze wojewódzkiej 980. Tam konieczne było wprowadzenie ruchu wahadłowego.

Weekend przyniósł też wypadek z udziałem motocykla w miejscowości Swoszowa. Tam poszkodowane zostały dwie osoby. Z kolei w Dąbrówce Tuchowskiej służby interweniowały w związku z potrąceniem pieszego. Na czas działań droga wojewódzka 977 była zamknięta, a kierowców kierowano na objazdy.

Niebezpiecznie wyglądający wypadek miał też miejsce w niedzielę rano, około godziny 5:26, w Szczucinie. Tam, na ulicy Topolowej, kierujący samochodem osobowym stracił panowanie nad kierownicą. Samochód wypadł z drogi i dachował. Poszkodowany w tym zdarzeniu kierowca wymagał pomocy medycznej.

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