Zobacz XV-wieczne piwnice i kosmos! Pasaż Odkryć w Tarnowie zaprasza na Noc Naukowców

Pasaż Odkryć w Tarnowie zaprasza na 20. Małopolską Noc Naukowców z bezpłatnym dostępem do świata nauki i historii.

Odkryj interaktywne wystawy, tajemnicze XV-wieczne piwnice, widowiskowe pokazy chemiczne, obserwacje gwiazd i warsztaty inżynierii.

Nie przegap tej okazji 25 września! Sprawdź, jak zaplanować wizytę, aby w pełni wykorzystać limitowane wejścia i poznać wszystkie sekrety.

Będzie można odwiedzić interaktywną ekspozycję, wysłuchać opowieści, zobaczyć podziemia i zajrzeć do poszczególnych pracowni. Między innymi takie atrakcje przygotował Pasaż Odkryć w Tarnowie w ramach jubileuszowej, 20-tej Małopolskiej Nocy Naukowców. Placówka czeka na chętnych w piątek, 25 września.

- Chcemy pokazać przestrzenie, w których pracujemy. Będą to pracownie, w których na co dzień prowadzimy warsztaty, ale również ciekawostka - będziemy zapraszać do naszych piwnic. Jeśli ktoś ma ochotę zobaczyć jak wyglądają XV-wieczne piwnice i dowiedzieć się więcej o historii kamienicy, serdecznie zapraszamy. W sali jednego eksponatu od niedawna, bo od 19 września, funkcjonuje nowa wystawa związana z pomiarami, geodezją i kartografią. W pracowni astronomicznej standardowo będzie można zerknąć przez teleskop, zamknąć się na moment w planetarium i dowiedzieć się, na czym polegają zajęcia, które są tam na co dzień prowadzone pod kątem spotkań z gwiazdami - zapowiada Alicja Noga, specjalista do spraw popularyzacji nauki w Pasażu Odkryć w Tarnowie.

POSŁUCHAJ: na Noc Naukowców w Pasażu Odkryć w Tarnowie zaprasza Alicja Noga

Od lat ogromną popularnością w ramach Nocy naukowców cieszą się pokazy, eksperymenty i doświadczenia realizowane w pracowni chemicznej. Również w tym roku będzie można tam zajrzeć:

- Będzie na pewno kolorowo. Chciałabym w tym roku pokazać wszystkim, czym tak naprawdę się myjemy, z czego korzystamy, gdy idziemy do łazienki i żebyśmy się dowiedzieli czegoś więcej na temat badań, związanych z naszym ciałem. Zatem tego, jak funkcjonuje nasza krew, dowiemy się również o tym, jak badać parametry zawarte w surowicy krwi. U nas dzieci na pewno nie będą się nudzić. W pracowni małej inżynierii wykonają fantastyczne zabawki. Wykonanie ich jest proste, natomiast poznają przy okazji różne mechanizmy, dzięki którym możemy konstruować dużo większe budowle.

Małopolska Noc Naukowców w Pasażu Odkryć w Tarnowie rokrocznie cieszy się sporą popularnością. Zazwyczaj podczas jednego wydarzenia placówkę odwiedza od 200 do pół tysiąca gości.

- Zachęcamy do przyjścia między godziną 16:00 a 21:00. Wejścia są darmowe, ale wydarzenia w poszczególnych przestrzeniach odbywają się w cyklu co dwie godziny. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z programem, żeby zobaczyć, obejrzeć i również dotknąć tego, co w danej przestrzeni w danym momencie może się dziać. Wystarczy przyjść, ale wejścia są limitowane, bo nasze przestrzenie nie są duże. Dlatego jeśli ktoś koniecznie chce zobaczyć na przykład pracownię techniczną bądź też pracownię komputerową, no to trzeba przyjść na konkretną godzinę – dodaje Alicja Noga.

Atrakcje Małopolskiej Nocy Naukowców w tarnowskim Pasażu Odkryć w piątek, 25 września 2026, od godziny 16:00. Czekają na was ciekawe aktywności i upominki związane z wydarzeniem. Szczegółowy program i wykaz wszystkich placówek zaangażowanych w wydarzenia Małopolskiej Nocy Naukowców znajdziecie w Internecie.

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