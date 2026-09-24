Myślisz, że telefonem nie zrobisz dobrych zdjęć? Tarnowski ekspert obala mity!

Tarnowskie Centrum Kultury dynamicznie reaguje na rosnące zainteresowanie fotografią, uruchamiając dodatkową grupę zaawansowanych zajęć.

Nieważne, czy dysponujesz profesjonalnym sprzętem, czy smartfonem – TCK zaprasza do szlifowania umiejętności pod okiem doświadczonych pasjonatów.

Nie przegap szansy na rozwój swojego hobby i odkryj, jak mgliste poranki mogą stać się inspiracją do Twojej przyszłej wystawy!

Tarnowianie lubią robić zdjęcia. Zajęcia w Pracowni Fotograficznej Tarnowskiego Centrum Kultury cieszą się bardzo dużą popularnością. Chętni korzystają z warsztatów w grupach dla początkujących i zaawansowanych. W tej drugiej, po raz pierwszy w historii, wszystkie miejsca zapełniły się w ciągu trzech pierwszych godzin zapisów. Z tego powodu Tarnowskie Centrum Kultury postanowiło utworzyć jeszcze jedną grupę dla zainteresowanych podnoszeniem swoich umiejętności w dziedzinie fotografii.

- Tarnowskie Centrum Kultury podjęło decyzję, żeby otworzyć dodatkową klasę, która będzie miała swoje zajęcia w czwartki. W środę miejsc już nie ma, ale identyczny program, ci sami prowadzący, ta sama godzina, też 18:00. Mieliśmy sygnały, że zajęcia gdy są zbyt wcześnie, to nie jest wygodne dla osób pracujących, a zachęcamy osoby, dla których nie ma innej oferty, bo dla młodzieży tej oferty jest nieco więcej. Bazujemy tutaj głównie na możliwościach, umiejętnościach członków Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego czy osób, które już te pracownię ukończyły. Są to osoby aktywne zawodowo w innych miejscach. Trzeba wszystko pogodzić, a z drugiej strony też chcemy, żeby mieszkańcy Tarnowa, czy regionu, mieli szansę spotkania się z innymi pasjonatami fotografii, żeby nie powiedzieć wariatami, bo to jakieś tam pogranicze jest. Ojciec Alicji w Krainie Czarów mawiał, że tylko wariaci są coś warci, no i w tych fotograficznych wariatów albo celujemy, albo próbujemy ich obudzić właśnie – mówi Tomasz Sobczak, członek zarządu Fotoklubu RP, honorowy prezes Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego.

POSŁUCHAJ rozmowy o fotograficznej pasji z Tomaszem Sobczakiem

Prowadzący zajęcia stawiają przede wszystkim na praktyczną pracę nad zdjęciem. Jednak aby dołączyć do zajęć Pracowni Fotograficznej Tarnowskiego Centrum Kultury nie trzeba koniecznie być posiadaczem profesjonalnego aparatu. Jak podkreśla Tomasz Sobczak, osoby fotografujące telefonem komórkowym nie muszą mieć kompleksów:

- Wspomnę tutaj Dominikę Kosowską, która jest chyba dziewięciokrotną mistrzynią świata w fotografii mobilnej, koleżanka z Katowic, Polka, to warto podkreślać tym bardziej. No i ona robi właśnie takie zajęcia, czy w ogóle fotografuje telefonami. Da się wygrywać mistrzostwa świata, fotografując telefonem. To musi też zabrzmieć. Telefon ma być rejestratorem. Nie dajcie sobie państwo nigdy wmówić, że ktoś ma za słaby aparat i nie zrobi dobrego zdjęcia, czy ktoś fotografuje telefonem i nie zrobi zdjęcia. Robiłem wystawy, w bardzo poważnych miejscach, które to zdjęcia na te wystawy zrobiłem też telefonem.

Tymczasem rozpoczynająca się jesień daje miłośnikom fotografii ogromne możliwości. Mgliste poranki i wieczory, deszczowe dni - one też mogą być pięknym motywem i tłem zdjęć:

- Bardzo dobra pora roku. Nawet bym powiedział, że w takiej porze roku można upatrywać pewną łatwość fotografowania, dlatego że do fotografii potrzebne jest nam światło. I w momencie kiedy będzie dużo słońca, mogą się pojawić różnice kontrastów, duże cienie, takie rzeczy. I z tym sobie czasem trudniej poradzić. Natomiast w momencie kiedy jest słota, kiedy tego słońca jest mniej, ale światło generalnie jest równe, no to to mogą być atuty fotografowania w takiej aurze. Ja lubię deszcz do fotografowania. Wtedy to jeszcze jest kolejna psychologiczna rzecz, że się każdemu, albo większości, wydaje, że to jest zła pora do fotografowania i zniechęca nas to do wyjścia gdzieś poza dom, bo przecież pogoda jest zła, bo pada. No ale to może być właśnie atutem, że inni nie wyszli, a my tam jesteśmy i możemy złapać coś, czego inni nie będą mieli – podkreśla Tomasz Sobczak.

O zapisach na zajęcia w Pracowni Fotograficznej Tarnowskiego Centrum Kultury przeczytacie na stronie placówki. POSŁUCHAJ PODCASTU, w którym rozmawiamy o pasji fotograficznej, szlifowaniu warsztatu, profesjonalnym sprzęcie i nagrodach w postaci wystawy prac.

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