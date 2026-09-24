Nowe mieszkania w Woli Rzędzińskiej coraz bliżej. Podpisano umowę z wykonawcą

Michał Reszczyński
2026-09-24 10:01

W Woli Rzędzińskiej rusza kolejny etap inwestycji mieszkaniowej realizowanej w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN SIM Tarnów. Wyłoniono firmę, która zajmie się budową 30 mieszkań. Lokale mają zostać przekazane przyszłym mieszkańcom w standardzie „pod klucz”.

Wizualizacja bloku w Woli Rzędzińskiej. O nowej inwestycji KZN SIM Tarnów przeczytasz na Eska Tarnów.
Autor: KZN SIM Tarnów/ Materiały prasowe

Nowe mieszania w ramach KZN SIM Tarnów

Za realizację inwestycji odpowiadać będzie firma EUROBUD. W ramach przedsięwzięcia powstanie 30 lokali o zróżnicowanej powierzchni – od 32,74 do 53,62 m². Istotnym elementem inwestycji jest standard przekazania mieszkań. Wszystkie lokale mają zostać wykończone w formule „pod klucz”. 

Wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł podkreśla, że na atrakcyjność projektu wpływa również lokalizacja.

Bezpośrednio jest żłobek, przedszkole, basen, szkoła, kościół. Jest też dostęp do komunikacji. Okolica jest znakomita – zaznacza.

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Projekt przewiduje szereg udogodnień dla przyszłych mieszkańców. W każdej klatce schodowej znajdzie się winda obsługująca wszystkie kondygnacje. Rozwiązanie to ma zwiększyć komfort codziennego funkcjonowania, szczególnie w przypadku seniorów oraz osób z ograniczoną mobilnością.

Zadbano także o dodatkową przestrzeń na parterze, gdzie zaplanowano miejsca do przechowywania wózków dziecięcych i rowerów. Teren wokół budynku zostanie odpowiednio zagospodarowany. W południowo-zachodniej części działki powstanie plac zabaw dla najmłodszych oraz wiata rowerowa.

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