Nowe mieszkania w Woli Rzędzińskiej coraz bliżej. Podpisano umowę z wykonawcą

Nowe mieszania w ramach KZN SIM Tarnów
Za realizację inwestycji odpowiadać będzie firma EUROBUD. W ramach przedsięwzięcia powstanie 30 lokali o zróżnicowanej powierzchni – od 32,74 do 53,62 m². Istotnym elementem inwestycji jest standard przekazania mieszkań. Wszystkie lokale mają zostać wykończone w formule „pod klucz”.
Wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł podkreśla, że na atrakcyjność projektu wpływa również lokalizacja.
– Bezpośrednio jest żłobek, przedszkole, basen, szkoła, kościół. Jest też dostęp do komunikacji. Okolica jest znakomita – zaznacza.
Projekt przewiduje szereg udogodnień dla przyszłych mieszkańców. W każdej klatce schodowej znajdzie się winda obsługująca wszystkie kondygnacje. Rozwiązanie to ma zwiększyć komfort codziennego funkcjonowania, szczególnie w przypadku seniorów oraz osób z ograniczoną mobilnością.
Zadbano także o dodatkową przestrzeń na parterze, gdzie zaplanowano miejsca do przechowywania wózków dziecięcych i rowerów. Teren wokół budynku zostanie odpowiednio zagospodarowany. W południowo-zachodniej części działki powstanie plac zabaw dla najmłodszych oraz wiata rowerowa.
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