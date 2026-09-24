Tarnowski magistrat po raz pierwszy w historii otwiera swoje drzwi w ramach jubileuszowej edycji Małopolskiej Nocy Naukowców.

Na gości czekają liczne atrakcje, od prezentacji dronów Straży Miejskiej po interaktywne testy z cyberbezpieczeństwa i warsztaty biznesowe.

Sprawdź, jakie jeszcze niespodzianki przygotowano i dowiedz się, jak osobiście spotkać się z prezydentem w jego gabinecie.

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Urząd Miasta Tarnowa po raz pierwszy w Małopolskiej Nocy Naukowców

Już w najbliższy piątek, 25 września 2026 roku startuje jubileuszowa, XX edycja Małopolskiej Nocy Naukowców. Tarnowski magistrat debiutuje w roli organizatora wydarzenia. Uczestnicy będą mogli zobaczyć kulisy pracy Urzędu Miasta oraz Prezydenta Tarnowa. Będzie można spotkać słynnego "urzędowego kota Chmurka", a nawet wyrobić Tarnowską Kartę Miejską. Wystarczy przyjść do głównej siedziby przy ul. Mickiewicza 2.

Wydarzenia będą odbywać się zarówno wewnątrz budynku urzędu, jak i na przyległym dziedzińcu.

- Zapraszamy mieszkanki i mieszkańców, a w szczególności rodziny z dziećmi, na wyjątkowe wydarzenie w ramach tegorocznej Małopolskiej Nocy Naukowców! W piątek tarnowski magistrat przy ul. Mickiewicza 2 otworzy przed państwem swoje drzwi. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji, pokazów i minikonkursów, które pokażą, jak od wewnątrz wygląda zarządzanie miastem - mówi Tomasz Kowalski z Kancelarii Prezydenta Tarnowa.

POSŁUCHAJ: o atrakcjach w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Mickiewicza 2 mówi Tomasz Kowalski z Kancelarii Prezydenta Tarnowa

Od dronów po cyberbezpieczeństwo – co w programie?

Organizatorzy przygotowali bogaty program, który pozwoli mieszkańcom zapoznać się z pracą poszczególnych wydziałów i miejskich jednostek.

Na dziedzińcu Straż Miejska zaprezentuje swoją flotę dronów, a także za pomocą specjalnej „magicznej tuby” przypomni o znaczeniu noszenia odblasków. W korytarzu na parterze swoje stoiska przygotowały spółki komunalne (MPGK, MPEC, MPK) oraz Tarnowskie Centrum Kultury. W planach jest edukacja ekologiczna, prezentacja specjalistycznych maszyn, a dla najmłodszych animacje i „czytanki”.

Na pierwszym piętrze Wydział Cyfryzacji i Przetwarzania Danych umożliwi rozwiązanie interaktywnego testu z cyberbezpieczeństwa i zaprezentuje technologie serwerowe. Z kolei Wydział Przedsiębiorczości zaprosi do gry planszowej „Droga do własnego biznesu” oraz na warsztaty z rejestracji pierwszej firmy.

Ekologia, finanse i spotkanie z władzami

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przygotował quizy i testy wiedzy o ochronie powietrza, w których będzie można wygrać m.in. badanie kamerą termowizyjną. Swoje stoisko edukacyjne będzie miał również Narodowy Bank Polski, poszerzając wiedzę na temat pieniądza publicznego.

Nie zabraknie również spotkania z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miejskiej, którzy przygotowali dla gości niespodziankę. Kulminacyjnym punktem programu będzie możliwość zwiedzenia gabinetu prezydenta miasta w pokoju numer 219 i osobiste spotkanie z Jakubem Kwaśnym. To rzadka okazja, aby zobaczyć miejsce, w którym zapadają kluczowe dla Tarnowa decyzje.

Co? Gdzie? Kiedy?

Wydarzenie Urząd Miasta Tarnowa „od kuchni” w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców 2026 odbędzie się w najbliższy piątek, 25 września. Urząd Miasta Tarnowa przy ul. Mickiewicza 2 będzie otwarty dla zwiedzających w godzinach od 17:00 do 21:00.

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