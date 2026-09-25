Szpital szuka lekarzy na SOR. Tyle będą zarabiać

Zarobki na SOR w Tarnowie. Szpital podał konkretne kwoty

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie odgrywa kluczową rolę w systemie opieki zdrowotnej w województwie małopolskim. Każdego dnia przyjmowane są tam rzesze chorych, którzy potrzebują pilnych interwencji medycznych. Władze placówki postanowiły zatrudnić nowych medyków do pracy na części urazowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Szpital przyjmie w swoje szeregi nie tylko doświadczonych lekarzy, ale również osoby w trakcie zdobywania specjalizacji.

Oferta pracy z Tarnowa wyróżnia się na tle innych ogłoszeń niezwykle przejrzystymi stawkami, które dla wielu mogą wydawać się bardzo wysokie. Powszechnie wiadomo, że praca w medycynie należy do najbardziej lukratywnych zajęć na rynku. Uwagę zwraca jednak nie tylko sama kwota, ale też ogromne różnice w wynagrodzeniu w zależności od tego, na jakiej umowie pracuje lekarz.

Wybierając zatrudnienie w formie kontraktu, lekarz otrzymuje 300 zł za każdą przepracowaną godzinę. Biorąc pod uwagę standardowy etat wynoszący 160 godzin w miesiącu, miesięczna pensja sięga 48 000 zł brutto. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku umowy o pracę. Tu pensja zasadnicza waha się od 10 619 zł do 14 174 zł brutto, co uzależnione jest od posiadanych kwalifikacji. Ta kwota jest znacząco niższa od zarobków kontraktowych, jednak należy pamiętać, że doliczane są do niej dodatki za pełnione dyżury.

Praca na SOR w Tarnowie. Jakie warunki trzeba spełnić?

Lekarze zatrudnieni na tarnowskim SOR-ze będą zajmować się pacjentami trafiającymi do strefy urazowej. Ich praca opierać się będzie na błyskawicznym diagnozowaniu i ratowaniu życia oraz zdrowia pacjentów w nagłych przypadkach. Medycy będą także musieli rzetelnie prowadzić dokumentację medyczną pacjentów, trzymając się aktualnych wymogów prawnych.

Placówka zachęca do aplikowania również medyków, którzy dopiero planują rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej, zarówno rezydentów, jak i osoby w trybie pozarezydenckim. W ogłoszeniu szpital zaznacza, że zagwarantuje pełne wsparcie w procesie szkolenia.

Aplikacje na to stanowisko można przesyłać na adres: [email protected].

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