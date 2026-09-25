Małopolska Noc Naukowców 2026. Szkoła Szczepanika otwiera drzwi i zaprasza na wyjątkowy wieczór pełen eksperymentów

Od Jana Szczepanika po ekologię i profilaktykę. W piątkowy wieczór szkolne pracownie zamienią się w miejsca eksperymentów, odkrywania nauki i spotkań z historią

Małopolska Noc Naukowców od lat jest okazją, by spojrzeć na naukę z nieco innej perspektywy. W tym roku wydarzenie odbywa się 25 września. Jedną z placówek szczególnie mocno związanych z inicjatywą jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie.

Ja zauważa dyrektor szkoły Sławomir Sus, wydarzenie co roku przyciąga mnóstwo osób.

- Festiwal nauki, jak ja to nazywam, w godzinach 17.00–20.00 zawsze cieszy się bardzo wysokim zainteresowaniem. Piątek, godziny popołudniowo-wieczorne, to bardzo fajna formuła. Młodzi mieszkańcy, ludzie w średnim wieku i seniorzy mogą po pracy przyjść tutaj z dziećmi czy wnukami i skorzystać z przygotowanych punktów programu - podkreśla.

Program przygotowany przez szkołę został pomyślany tak, aby każdy odwiedzający mógł znaleźć coś dla siebie. Niektóre propozycje mają charakter stricte naukowy, inne łączą wiedzę z zabawą, a jeszcze inne zwracają uwagę na problemy, które dotyczą nas wszystkich.

Jednym z tematów będzie ekologia. W pracowni reklamy uczestnicy poznają ekoznaki znajdujące się na opakowaniach i dowiedzą się, co właściwie oznaczają poszczególne symbole. To okazja, by spojrzeć bardziej świadomie na produkty, które codziennie trafiają do naszych koszyków. Z kolei w pracowni biologii odbędą się zajęcia pod hasłem „Zrozum naturę, pokonaj raka”, poświęcone profilaktyce nowotworowej. Odwiedzający zobaczą też fotografię portretową z wykorzystaniem fluorescencyjnych kosmetyków oraz poznają dorobek Jana Szczepanika.

Tarnowska Noc Naukowców rozpocznie się o 17.00 i potrwa trzy godziny.

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