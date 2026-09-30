Ile będzie ważyła rekordzistka? V Święto Dyni w Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej

Rzuchowa zaprasza na piątą edycję Święta Dyni, promującego lokalne produkty i kulinarną turystykę regionu.

Na gości czekają pokazy kulinarne z szefem kuchni, degustacje, warsztaty i emocjonujące konkursy na najcięższą dynię.

Chcesz spróbować słynnej zupy dyniowej i odkryć lokalne rękodzieło? Sprawdź, kiedy to wyjątkowe wydarzenie otworzy podwoje!

Będą degustacje, pokazy kulinarne i konkursy. Nie zabraknie stoisk, na których prezentowane będą lokalne produkty, takie jak chleby, sery, miody czy wina. W programie V Święta Dyni w Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej znalazły się również animacje dla najmłodszych, konkursy z nagrodami i warsztaty kulinarne.

- Chcemy promować dynie, ale także inne produkty lokalne, które świetnie łączą się z dynią i pasują również do lokalnych win. Zaplanowaliśmy warsztaty kulinarne pod okiem kucharza – pana Marcina Kostrzewy. Ale nie obejdzie się również bez słynnej zupy dyniowej – pan Marcin przygotuje spory garnek i będzie tą zupą częstował. A skoro Święto Dyni to nie zabraknie konkursu na najcięższą dynię. Potrzebny jest podnośnik, bo waga najcięższych okazów mocno przekracza 100 kilogramów. I będzie też konkurs na największą dynię – zapowiada Jan Czaja ze Stowarzyszenia Grupa Od Rolnika.

Święto Dyni w Rzuchowej to sposób na prezentację lokalnego rękodzieła i wsparcie ruchu turystycznego, bo wydarzenie przyciąga do naszego regionu gości między innymi z Bochni, Krakowa, a nawet z Podkarpacia.

- Dynia jest motywem przewodnim tej imprezy, bo kojarzy się z jesienią. To także pora zbiorów dla rolników, którzy mogą na takim wydarzeniu zaprezentować swoje zbiory. W naszym regionie najlepiej ma się turystyka kulinarna, więc łączymy to z degustacjami – mówi Jan Czaja.

Tegoroczne Święto Dyni w Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej będzie się odbywało w sobotę i niedzielę, 3 i 4 października, od 14:00.

20

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]