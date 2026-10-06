Wypadek na DK75 w miejscowości Uszew. Zderzenie ciężarówki i dwóch aut osobowych

Tomasz Piszczek
2026-10-06 12:00

Do poważnego zdarzenia drogowego doszło we wtorek na drodze krajowej nr 75 w miejscowości Uszew (woj. małopolskie). W zderzeniu brały udział dwa samochody osobowe oraz pojazd ciężarowy. Jedna osoba została poszkodowana. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami – wprowadzono ruch wahadłowy.

  • Na drodze krajowej nr 75 w miejscowości Uszew doszło do groźnego wypadku, który sparaliżował ruch na popularnej trasie z Brzeska do Nowego Sącza.
  • W zdarzeniu wzięły udział łącznie trzy pojazdy – ciężarówka i dwa samochody osobowe, a w wyniku zderzenia jedna osoba została poszkodowana.
  • Służby wprowadziły ruch wahadłowy, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Sprawdź, jak obecnie wygląda sytuacja na trasie i jakie są zalecenia policji.
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Groźny wypadek na DK75

Z informacji przekazanych przez Państwową Straż Pożarną w Brzesku wynika, że do zdarzenia doszło około godziny 11:00 na 20. kilometrze drogi krajowej nr 75. W zderzeniu uczestniczyły łącznie trzy pojazdy: dwa samochody osobowe oraz jeden samochód ciężarowy.

W wyniku wypadku ranna została jedna osoba. Na miejscu pracują służby ratunkowe, w tym policja i straż pożarna, które wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia.

Utrudnienia dla kierowców na trasie Brzesko - Nowy Sącz

Wypadek spowodował znaczne utrudnienia w ruchu na trasie łączącej Brzesko z Nowym Sączem. W miejscu zdarzenia wprowadzono ruch wahadłowy w obu kierunkach. Ruchem kierują ręcznie funkcjonariusze, aby zapewnić płynność przejazdu.

Służby przewidują, że utrudnienia mogą potrwać około dwóch godzin, czyli orientacyjnie do godziny 13:30. Kierowcom poruszającym się tą trasą zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb.

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W miejscowości Uszew na DK75 zderzyły się ciężarówka i dwa auta osobowe

Rozbite białe auto na drodze krajowej nr 75. Obok strażacy i ambulans. O wypadku w Uszwi przeczytasz w Eska Tarnów.
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