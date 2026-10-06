Na drodze krajowej nr 75 w miejscowości Uszew doszło do groźnego wypadku, który sparaliżował ruch na popularnej trasie z Brzeska do Nowego Sącza.

W zdarzeniu wzięły udział łącznie trzy pojazdy – ciężarówka i dwa samochody osobowe, a w wyniku zderzenia jedna osoba została poszkodowana.

Służby wprowadziły ruch wahadłowy, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Sprawdź, jak obecnie wygląda sytuacja na trasie i jakie są zalecenia policji.

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Groźny wypadek na DK75

Z informacji przekazanych przez Państwową Straż Pożarną w Brzesku wynika, że do zdarzenia doszło około godziny 11:00 na 20. kilometrze drogi krajowej nr 75. W zderzeniu uczestniczyły łącznie trzy pojazdy: dwa samochody osobowe oraz jeden samochód ciężarowy.

W wyniku wypadku ranna została jedna osoba. Na miejscu pracują służby ratunkowe, w tym policja i straż pożarna, które wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia.

Utrudnienia dla kierowców na trasie Brzesko - Nowy Sącz

Wypadek spowodował znaczne utrudnienia w ruchu na trasie łączącej Brzesko z Nowym Sączem. W miejscu zdarzenia wprowadzono ruch wahadłowy w obu kierunkach. Ruchem kierują ręcznie funkcjonariusze, aby zapewnić płynność przejazdu.

Służby przewidują, że utrudnienia mogą potrwać około dwóch godzin, czyli orientacyjnie do godziny 13:30. Kierowcom poruszającym się tą trasą zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb.

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W miejscowości Uszew na DK75 zderzyły się ciężarówka i dwa auta osobowe

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