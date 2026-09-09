Na drodze krajowej nr 73 doszło do poważnego zdarzenia, które całkowicie sparaliżowało ruch między Tarnowem a Dąbrową Tarnowską.

W czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych i auta dostawczego ranne zostały dwie osoby, którym pomocy na miejscu udzielali strażacy.

Utrudnienia potrwają kilka godzin, a policja zorganizowała objazdy. Sprawdź, jakimi drogami ominąć zablokowany odcinek i uniknąć korków.

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Groźny wypadek na drodze krajowej pod Dąbrową Tarnowską

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb ratunkowych o godzinie 13:34. Jak informuje mł. bryg. Piotr Prosowicz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, na drodze krajowej nr 73 w miejscowości Żelazówka doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. W zdarzeniu uczestniczył również trzeci pojazd – samochód dostawczy.

- W wyniku kolizji poszkodowane zostały dwie osoby. Strażacy, którzy jako pierwsi dotarli na miejsce, udzielili rannym kwalifikowanej pierwszej pomocy. Na miejscu pracują cztery zastępy straży pożarnej, a działania ratunkowe wciąż trwają - przekazał mł. bryg. Piotr Prosowicz z KP PSP w Dąbrowie Tarnowskiej.

Utrudnienia dla kierowców

Kierowcy podróżujący drogą krajową nr 73 na odcinku Dąbrowa Tarnowska – Tarnów muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Zgodnie z komunikatem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jezdnia w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach.

Funkcjonariusze Policji kierują ruch na objazdy drogami lokalnymi. Według wstępnych szacunków utrudnienia mogą potrwać około dwóch godzin. Służby apelują do kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń policjantów.

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Poważny wypadek na DK 73 w Żelazówce. Dwie osoby poszkodowane i duże utrudnienia

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