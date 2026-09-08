Ruszyła akcja „Bezpieczna droga do szkoły z Mrówką”. Policjanci i Pan Mrówka uczą dzieci, jak unikać zagrożeń

Rozpoczęła się akcja „Bezpieczna droga do szkoły z Mrówką”, której celem jest wyrobienie wśród najmłodszych dobrych nawyków.

Na dzieciaków czekają interaktywne zajęcia z mobilnym przejściem dla pieszych.

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Pan Mrówka ruszył do szkół. Razem z policjantami uczy dzieci bezpieczeństwa

Podczas spotkań dzieci dowiadują się, jak bezpiecznie poruszać się po drodze. Ważnym elementem spotkań jest nauka poprzez rozmowę. W działaniach uczestniczy również Pan Mrówka, który pomaga w przystępny sposób przekazywać najmłodszym informacje dotyczące bezpieczeństwa. Jego obecność ma sprawić, że spotkania są dla dzieci nie tylko lekcją, ale również okazją do nauki poprzez zabawę.

- Generalnie opowiadamy, jak dzieci powinny zachowywać się w drodze do szkoły i po szkole, jak poruszać się rowerem czy chodzić pieszo. Chcemy, żeby miały świadomość, że muszą stosować się do przepisów ruchu drogowego i przede wszystkim same były bezpieczne - wyjaśnia sier. Katarzyna Słowik z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Akcja jest organizowana systematycznie od 2016 roku. Tegoroczna edycja rozpoczęła się 7 września i potrwa około półtora miesiąca. Organizatorzy liczą, że zdobyta podczas spotkań wiedza i przekazane dzieciom odblaski pomogą im bezpiecznie pokonywać codzienną trasę między domem a szkołą.

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