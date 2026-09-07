Nietrzeźwa 15-latka za kierownicą Toyoty. Miała ponad promil alkoholu

Chaotyczna jazda zwróciła uwagę policjantów. Za kierownicą była nietrzeźwa 15-latka

Do zdarzenia doszło w nocy 7 września na ulicy Błonie w Tarnowie. Patrol policji zwrócił uwagę na jadącą tam Toyotę. Samochód poruszał się w nietypowy sposób. Auto raz zwalniało, by po chwili ponownie przyspieszyć, a kierująca miała również problemy z utrzymaniem właściwego toru jazdy. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać samochód. Wtedy okazało się, że za kierownicą znajduje się 15-letnia dziewczyna.

Policjanci sprawdzili jej stan trzeźwości. Badanie alkomatem wykazało u 15-latki ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. W pojeździe znajdowała się też 20-letnia pasażerka. Ona również była nietrzeźwa. Z ustaleń mundurowych wynika, że samochód należał do jej ojca.

Po zakończeniu czynności 15-latka została przekazana pod opiekę opiekuna. Policjanci prowadzą dalsze czynności, których celem jest ustalenie dokładnych okoliczności zdarzenia. Funkcjonariusze wyjaśniają między innymi, w jaki sposób nastolatka znalazła się za kierownicą samochodu.

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