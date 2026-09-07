- Na drodze krajowej nr 75 w Czchowie doszło do dramatycznego wypadku z udziałem karetki pogotowia i pojazdu ciężarowego.
- W zderzeniu ranni zostali dwaj ratownicy medyczni oraz pacjent, którego transportowali, a trasa została całkowicie zamknięta.
- Kierowcy muszą liczyć się z wielogodzinnymi utrudnieniami na kluczowym odcinku łączącym Brzesko z Nowym Sączem.
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Karetka zderzyła się z pojazdem, który spadł z lawety
Do groźnego zdarzenia doszło w poniedziałek, 7 września 2026 roku, około godziny 10:00 na drodze krajowej nr 75 w miejscowości Czchów. Na 36. kilometrze trasy zderzyła się karetka pogotowia ratunkowego z samochodem ciężarowym, który przewoził maszynę budowlaną.
Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe. Droga została całkowicie zamknięta dla ruchu w obu kierunkach.
Trzy osoby poszkodowane
W wyniku wypadku ranne zostały trzy osoby. Jak informuje kpt. Dominik Machał, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku, poszkodowani to dwóch ratowników medycznych oraz pacjent transportowany ambulansem.
- Osobami poszkodowanymi w tym zdarzeniu jest dwóch ratowników medycznych, którzy transportowali pacjenta. Ci ratownicy zostali zabrani do szpitali jako przytomni z obrażeniami ciała. Ranni ratownicy trafili do szpitali w Brzesku oraz w Nowym Sączu. Pacjent, który był przewożony karetką, również został przetransportowany do szpitala w Brzesku - przekazał kpt. Machał.
Utrudnienia dla kierowców
Droga krajowa nr 75 w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Policja zorganizowała objazdy drogami lokalnymi.
Przewiduje się, że utrudnienia potrwają około trzech godzin. Na miejscu trwają czynności prowadzone przez policję, które mają na celu ustalenie dokładnych przyczyn i okoliczności zdarzenia.
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