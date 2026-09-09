Koniec z dziurami na Placu Dworcowym w Tarnowie? Prezydent zdradza datę remontu!

Zaniedbany Plac Dworcowy w Tarnowie, kluczowa wizytówka miasta, wreszcie doczeka się gruntownej modernizacji, której pilnie wyczekują mieszkańcy i podróżni.

Prezydent Tarnowa potwierdza, że PKP planuje ogłosić przetarg na remont już w tym roku, co znacząco poprawi bezpieczeństwo i estetykę terenu.

W połączeniu z planowaną rewitalizacją Plant Jakubowskiego, ta kompleksowa odnowa całkowicie odmieni „bramę do miasta” – dowiedz się, jakie zmiany czekają Tarnów!

Jest szansa, że należący do PKP Plac Dworcowy w Tarnowie nareszcie zostanie zmodernizowany. Reprezentacyjny teren, tuż przed dworcem kolejowym, jest w fatalnym stanie. Kostka się sypie, płytki popękały, a na niebezpiecznych dziurach, które powypadały w nawierzchni, można się przewrócić, skręcić albo złamać nogę. Mieszkańcy i przyjezdni narzekają na zły stan, który utrudnia bezpieczne poruszanie się po Placu. Tymczasem prezydent Tarnowa, Jakub Kwaśny chwali współpracę i zdradza, że PKP przymierza się do przebudowy Placu Dworcowego w Tarnowie, który ostatnio był remontowany przy okazji modernizacji dworca w latach 2006 - 2010:

- Współpraca z PKP przy ulicy Lwowskiej była bardzo dobra. Mamy kilka tematów jeszcze wspólnych. Między innymi z panem dyrektorem Borkiem mamy częsty kontakt. Bardzo mi zależy, żeby Plac Dworcowy został wyremontowany. Taką mam obietnicę, że w tym roku, najpóźniej początek przyszłego roku, przetarg zostanie ogłoszony, tak żeby w przyszłym roku ten remont był wykonany.

Prezydent Kwaśny podkreśla, że w połączeniu z planowaną przez miasto rewitalizacją plant Jakubowskiego (dworcowych), uda się doprowadzić do kompleksowej poprawy stanu terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP. Tym samym swoista „brama do miasta” zyska nie tylko nowy wygląd, ale też większą funkcjonalność i bezpieczeństwo dla użytkowników.

Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał samorządowi Tarnowa 6 milionów złotych dofinansowania na modernizację Plant Jakubowskiego. Rozpoczęcie prac w 2027 roku poprzedzą ponowne analizy dendrologiczne oraz ornitologiczne. Po modernizacji pojawią się tam nowe alejki, oświetlenie i ławki, miasto zadba również o drzewostan. Prezydent uspokaja, że wycięte zostaną tylko drzewa chore, usychające, których usunięcie będzie konieczne ze względów bezpieczeństwa przechodniów. Zaplanowano również dodatkowe nasadzenia nowych drzew. Natomiast pytany o los ptaków gniazdujących na Plantach Jakubowskiego, prezydent informuje, że we współpracy z organizacją dbającą o ptaki, samorząd postara się przesiedlić tę kolonię w inne miejsce w mieście.

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