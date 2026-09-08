Właściciele nieruchomości w Tarnowie, szykujcie się! Nadchodzą nowe stawki podatku

Tarnów szykuje się na ważne zmiany! Radni rozważą podwyżki opłat od nieruchomości, które mają zasilić miejski budżet o miliony złotych.

Proponowane nowe stawki za metr kwadratowy dotkną zarówno właścicieli mieszkań, jak i przedsiębiorców, generując dodatkowe 5 milionów złotych dla miasta.

Sprawdź, jakie konkretne kwoty czekają na mieszkańców, jakie branże zyskają ulgi i kiedy zapadnie ostateczna decyzja w tej kluczowej kwestii!

Około 5 milionów złotych. Tyle pieniędzy miałoby dodatkowo wpłynąć do budżetu miasta, dzięki podwyżce podatku od nieruchomości w Tarnowie. Projekt uchwały w tej sprawie ma trafić pod obrady na najbliższej sesji Rady Miasta. Według propozycji za metr kwadratowy powierzchni mieszkalnej stawka ma wynosić 1,10 zł. To o 0,10 zł więcej, niż dotychczas. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej stawka ma wzrosnąć o 1,50 zł i wyniesie 35,50 zł. Mniej, bo tylko 24,00 zł za metr kwadratowy, zapłacą przedstawiciele branż chronionych i zawodów zanikających.

- Czasami to jest pięć groszy, czasami dziesięć groszy, czy jak w przypadku tych większych stawek dla przedsiębiorców to jest złotych pięćdziesiąt więcej rocznie. Przypominam, że jest to podatek, który płacą tylko właściciele nieruchomości, czyli nie dotyka on osób najuboższych, mieszkańców mieszkań komunalnych czy socjalnych. On dotyczy właścicieli nieruchomości. I tak jak zapowiadaliśmy, że co roku ta waloryzacja tego podatku będzie, mniej więcej o wskaźnik podobny do wskaźnika inflacji. Tu ten skutek finansowy to jest 3,8%. Mówimy globalnie, jeżeli chodzi o kwoty przychodów z tego podatku, po to, żeby unikać na przyszłość takich skokowych podwyżek, ale także po to, żeby móc finansować te rzeczy, które - na tym polega ta redystrybucja - które finansujemy dla mieszkańców. Przypomnę, sporą ulgą jest wprowadzenie biletu miesięcznego za 10 złotych, czy ulgowego za piątkę. To jest oszczędność miesięczna rzędu kilkudziesięciu złotych. A jeżeli popatrzymy na podatek od nieruchomości od mieszkańca, to jest wzrost o, w przypadku 100-metrowego mieszkania, o 10 złotych rocznie – przekonuje Jakub Kwaśny, prezydent Tarnowa.

Dzięki planowanej podwyżce stawek podatku o nieruchomości do budżetu Tarnowa miałoby wpłynąć o około 5 milionów złotych więcej. Pieniądze miałyby zostać spożytkowane między innymi na wydatki związane z oświatą. Projekt uchwały w tej sprawie znalazł się w programie najbliższej sesji Rady Miasta. Tarnowscy radni będą o nim dyskutować w czwartek, 10 września.

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