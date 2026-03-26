Wypadek na A4 w kierunku Krakowa. Zderzyły się trzy samochody, są ranni

Tomasz Piszczek
2026-03-26 8:30

W czwartek rano na autostradzie A4 w kierunku Krakowa doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. W wyniku wypadku, który miał miejsce w miejscowości Stanisławice, trzy osoby zostały ranne. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu, ponieważ zablokowane są dwa pasy jezdni.

Straż pożarna na miejscu

Autor: Pixabay.com Straż pożarna, zdjęcie poglądowe
  • Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.

Groźny wypadek na A4 koło Bochni

Do wypadku doszło w czwartek, 26 marca 2026 roku, około godziny 7:40. Zdarzenie miało miejsce na 451. kilometrze autostrady A4 w miejscowości Stanisławice, na odcinku pomiędzy węzłami Bochnia i Targowisko.

Jak informuje Państwowa Straż Pożarna, w zdarzeniu brały udział trzy samochody osobowe. - W wyniku zderzenia poszkodowane zostały trzy osoby. Jedna z nich została zabrana do szpitala na dalszą diagnostykę - powiedział Radiu ESKA kpt. Hubert Ciepły, Rzecznik Prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Na miejscu pracują służby ratunkowe. 

Utrudnienia dla kierowców

Wypadek spowodował znaczne utrudnienia w ruchu na autostradzie A4 w kierunku Krakowa. W miejscu zdarzenia zablokowane zostały dwa pasy ruchu. Służby zorganizowały objazd, a ruch pojazdów odbywa się obecnie pasem awaryjnym.

Przewidywany czas trwania utrudnień wynosi około dwóch godzin. Kierowcom zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz, w miarę możliwości, rozważenie wyboru alternatywnych tras.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!

Tarnów Radio ESKA Google News

35. Regionalny Konkurs na Pisankę Wielkanocną - Tarnów

35. Regionalny Konkurs na Pisankę Wielkanocną - Tarnów
Galeria zdjęć 49
Zima uciekła z Marzanną
wypadek na a4
utrudnienia w ruchu
wypadek a4
utrudnienia A4 koło Tarnowa
wypadek na autostradzie a4