- Poranny wypadek na autostradzie A4 w kierunku Krakowa.
- W zderzeniu trzech samochodów osobowych ranne zostały trzy osoby.
- Dwa pasy ruchu są zablokowane. Sprawdź, jak ominąć utrudnienia.
- Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.
Groźny wypadek na A4 koło Bochni
Do wypadku doszło w czwartek, 26 marca 2026 roku, około godziny 7:40. Zdarzenie miało miejsce na 451. kilometrze autostrady A4 w miejscowości Stanisławice, na odcinku pomiędzy węzłami Bochnia i Targowisko.
Jak informuje Państwowa Straż Pożarna, w zdarzeniu brały udział trzy samochody osobowe. - W wyniku zderzenia poszkodowane zostały trzy osoby. Jedna z nich została zabrana do szpitala na dalszą diagnostykę - powiedział Radiu ESKA kpt. Hubert Ciepły, Rzecznik Prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Na miejscu pracują służby ratunkowe.
Utrudnienia dla kierowców
Wypadek spowodował znaczne utrudnienia w ruchu na autostradzie A4 w kierunku Krakowa. W miejscu zdarzenia zablokowane zostały dwa pasy ruchu. Służby zorganizowały objazd, a ruch pojazdów odbywa się obecnie pasem awaryjnym.
Przewidywany czas trwania utrudnień wynosi około dwóch godzin. Kierowcom zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz, w miarę możliwości, rozważenie wyboru alternatywnych tras.
Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!