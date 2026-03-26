Poranny wypadek na autostradzie A4 w kierunku Krakowa.

W zderzeniu trzech samochodów osobowych ranne zostały trzy osoby.

Dwa pasy ruchu są zablokowane. Sprawdź, jak ominąć utrudnienia.

Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.

Groźny wypadek na A4 koło Bochni

Do wypadku doszło w czwartek, 26 marca 2026 roku, około godziny 7:40. Zdarzenie miało miejsce na 451. kilometrze autostrady A4 w miejscowości Stanisławice, na odcinku pomiędzy węzłami Bochnia i Targowisko.

Jak informuje Państwowa Straż Pożarna, w zdarzeniu brały udział trzy samochody osobowe. - W wyniku zderzenia poszkodowane zostały trzy osoby. Jedna z nich została zabrana do szpitala na dalszą diagnostykę - powiedział Radiu ESKA kpt. Hubert Ciepły, Rzecznik Prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Na miejscu pracują służby ratunkowe.

Utrudnienia dla kierowców

Wypadek spowodował znaczne utrudnienia w ruchu na autostradzie A4 w kierunku Krakowa. W miejscu zdarzenia zablokowane zostały dwa pasy ruchu. Służby zorganizowały objazd, a ruch pojazdów odbywa się obecnie pasem awaryjnym.

Przewidywany czas trwania utrudnień wynosi około dwóch godzin. Kierowcom zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz, w miarę możliwości, rozważenie wyboru alternatywnych tras.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!

