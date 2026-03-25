Można zabłysnąć na scenie w Tarnowie. Trwają zapisy do 40. edycji Przeglądu Talentów Muzycznych

40. Tarnowski Przegląd Talentów Muzycznych - trwają zapisy dla młodych artystów

Już 16 kwietnia sala koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie stanie się miejscem spotkania utalentowanych młodych muzyków z regionu i nie tylko. Odbędzie się tam jubileuszowa edycja Tarnowskiego Przeglądu Talentów Muzycznych.

Konkurs skierowany jest do osób, które chcą sprawdzić swoje możliwości sceniczne, zdobyć doświadczenie oraz zaprezentować się przed publicznością i jury. To również szansa na pierwsze kroki w karierze artystycznej. Uczestnicy przeglądu będą mogli rywalizować w dwóch kategoriach: jako soliści oraz zespoły. Taki podział pozwala zarówno indywidualnym wykonawcom, jak i grupom muzycznym zaprezentować swoje umiejętności w odpowiedniej formule.

- Można wykonać jeden utwór trwający maksymalnie 10 minut. (...) Konkurs jest skierowany do uczniów szkół średnich. To dobra okazja, by sprawdzić się na scenie przed większą publicznością, a nie tylko na mniejszych występach. Będą też krytycy, którzy udzielą cennych informacji zwrotnych. Plus to fajne doświadczenie rywalizować z innymi - mówi Oskar Klek z projektu Genagora.

Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody. Za organizację wydarzenia odpowiada I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie we współpracy z Zespołem Szkół Muzycznych oraz projektem Genagora. Zapisy trwają do 27 marca i dostępne są TUTAJ.

QUIZ. Wielkanoc regionalna - Sprawdźcie, czy rozpoznajecie te zwyczaje z różnych stron Polski Pytanie 1 z 10 Gdzie w Polsce odbywa się tradycyjny "Śmigus-Dyngus" w Wielkanoc? Śląsk Na Kaszubach W Wielkopolsce Następne pytanie