Radni w końcu doszli do porozumienia. Edyta Kowalska przewodniczącą Rady Miejskiej w Tarnowie

Edyta Kowalska z KO przewodniczącą Rady Miejskiej w Tarnowie

W czwartkowym głosowaniu uczestniczyło 22 radnych. W pierwszej turze zgłoszono trzy kandydatury: Edyty Kowalskiej, Mirosława Biedronia i Grażyny Barwacz. Żaden z kandydatów nie uzyskał jednak wymaganej bezwzględnej większości głosów, dlatego przeprowadzono drugą turę. Tym razem radni wybierali spośród dwóch kandydatek – Edyty Kowalskiej i Grażyny Barwacz. W tajnym głosowaniu, Edyta Kowalska otrzymała 12 głosów, a Grażyna Barwacz 2 głosy. Oddano osiem kart z głosami nieważnymi.

Kim jest Edyta Kowalska?

Ukończyła Studium Medyczne w Tarnowie, a następnie studiowała na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Swoją edukację kontynuowała na studiach magisterskich oraz podyplomowych w Tarnowskiej Szkole Wyższej, gdzie uzyskała kwalifikacje z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi.

Pracowała w Laboratorium Analitycznym, następnie była związana z Zespołem Żłobków w Tarnowie. Przez kilka lat była właścicielką i dyrektorką niepublicznego żłobka w Tarnowie. Następnie objęła stanowisko dyrektorki oraz nauczycielki wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w Tarnowie.

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