Tarnów z dofinansowaniem z programu „Małopolska Maluchom”. Powstaną nowe udogodnienia dla rodzin

Wsparcie dla tarnowskich rodzin

Część dofinansowania zostanie przeznaczona na doposażenie Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika. Placówka wzbogaci się o 11 rozkładanych foteli przeznaczonych dla rodziców dzieci hospitalizowanych na oddziałach. Meble umożliwią wygodny odpoczynek, a także nocleg, co ma ułatwić rodzicom towarzyszenie swoim pociechom podczas leczenia.

Drugim zadaniem będzie montaż specjalnej ławki wyposażonej w przewijak w Parku Piaskówka. Udogodnienie zostanie zainstalowane za placem zabaw, w kierunku stawu, i ma służyć przede wszystkim opiekunom niemowląt oraz małych dzieci korzystającym z miejskiej przestrzeni rekreacyjnej. Nie zabraknie specjalnego daszku chroniącego przed deszczem. To będzie pierwsza tego typu ławeczka w mieście.

Program „Małopolska Maluchom” wspiera samorządy w tworzeniu miejsc bardziej przyjaznych rodzinom. W tegorocznej edycji dofinansowanie otrzymało 48 gmin i miast z regionu, a łączna wartość przekazanego wsparcia wyniosła 900 tys. zł.

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