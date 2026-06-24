Tarnów z dofinansowaniem z programu „Małopolska Maluchom”. Powstaną nowe udogodnienia dla rodzin

Michał Reszczyński
2026-06-24 14:43

Ponad 45 tys. zł trafiło do Tarnowa w ramach programu „Małopolska Maluchom”. Środki zostaną przeznaczone na poprawę warunków dla rodzin z małymi dziećmi – zarówno w przestrzeni miejskiej, jak i w szpitalu.

Dłoń noworodka wystająca z kocyka, obok niewyraźny zarys twarzy. Zdjęcie w sepii symbolizuje opiekę i komfort, co odnosi się do programu Małopolska Maluchom, o którym więcej przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Pixabay.com

Wsparcie dla tarnowskich rodzin

Część dofinansowania zostanie przeznaczona na doposażenie Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika. Placówka wzbogaci się o 11 rozkładanych foteli przeznaczonych dla rodziców dzieci hospitalizowanych na oddziałach. Meble umożliwią wygodny odpoczynek, a także nocleg, co ma ułatwić rodzicom towarzyszenie swoim pociechom podczas leczenia.

Drugim zadaniem będzie montaż specjalnej ławki wyposażonej w przewijak w Parku Piaskówka.  Udogodnienie zostanie zainstalowane za placem zabaw, w kierunku stawu, i ma służyć przede wszystkim opiekunom niemowląt oraz małych dzieci korzystającym z miejskiej przestrzeni rekreacyjnej. Nie zabraknie specjalnego daszku chroniącego przed deszczem. To będzie pierwsza tego typu ławeczka w mieście.

Polecany artykuł:

Nie spać, zwiedzać i... grać! Muzeum Drogownictwa w Szczucinie ma pomysł na mąd…

Program „Małopolska Maluchom” wspiera samorządy w tworzeniu miejsc bardziej przyjaznych rodzinom. W tegorocznej edycji dofinansowanie otrzymało 48 gmin i miast z regionu, a łączna wartość przekazanego wsparcia wyniosła 900 tys. zł.

Wypadek w Smęgorzowie. W zderzeniu osobówki z tirem na DK73 ucierpiały 4 osoby
Galeria zdjęć 5

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!

QUIZ. I, II, czy III rozbiór Polski? Test z historii, gdzie łatwo o pomyłkę
Pytanie 1 z 11
No to na początek podstawy. Wskaż datę I rozbioru Polski:
Dom Książków, Tarnów
Tarnów
Małopolska