Nie spać, zwiedzać i... grać! Muzeum Drogownictwa w Szczucinie ma pomysł na mądrą rozrywkę

Muzeum Drogownictwa w Szczucinie zaprasza na dziewiątą edycję nocnego zwiedzania, zmieniając historię drogownictwa w interaktywną przygodę.

Główną atrakcją jest plenerowa gra planszowa na ekspozycji, połączona z uruchamianiem zabytkowych maszyn i wystawą fotograficzną.

Nie przegap szansy, by zasiąść za kierownicą unikatowych pojazdów i odkryć ukryte historie dróg – poznaj daty tej niezwykłej imprezy!

Tym razem organizatorzy nocnego zwiedzania postawili na plenerową grę planszową. To główna atrakcja wydarzenia, w którym będzie można wziąć udział w Muzeum Drogownictwa w Szczucinie. Placówka od kilku lat zachęca, aby w formie zabawy poznawać historię drogownictwa, maszyn i ludzi, tworzących technikę, dzięki której możemy podróżować.

- Z roku na rok są coraz ciekawsze zabawy, czasami trudniejsze, czasami łatwiejsze, ale sprawdza się to, bo ten czas jest bardzo obfity w spotkania, najróżniejsze uroczystości, gdzie są skakańce, dmuchańce, malowanie twarzy, koncerty, pełno bodźców i dużo cukru. U nas ta rozrywka jest spokojniejsza, jest bardziej nastawiona na spędzenie czasu z rodziną, ze znajomymi w grupie, w sposób przemyślany i na takiej mądrej rozrywce. Ten rok przeznaczyliśmy na gry planszowe. Oprócz tego, że Dąbrowski Klub Gier wraz z instruktorami udostępni wiele gier związanych z drogami, z budową dróg, w ogóle z historią dróg, to nasza ekspozycja zewnętrzna zamieni się w taką planszę do gry, gdzie można zabrać swoje kostki lub dostać u nas. Będziemy rzucać kostką i grać. Poruszać się po planszy. Każde pole ma swoje zadanie, są też czarne pola, gdzie trzeba się wrócić, gdzieś przejść dalej. Jest to, myślę, ciekawa alternatywa dla poznania historii drogownictwa - przekonuje Katarzyna Bochenek - Kolano, główny specjalista Muzeum Drogownictwa w Szczucinie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

POSŁUCHAJ Katarzyny Bochenek-Kolano z Muzeum Drogownictwa w Szczucinie

Jak twierdzą organizatorzy do udziału w zabawie nie trzeba się w żaden szczególny sposób przygotowywać. Jeżeli ktoś będzie miał życzenie odwiedzić Muzeum, ale bez udziału w zabawie, to także będzie możliwe.

- Będzie to okazja do samodzielnego spędzenia czasu i dostosowania prędkości, czy też formy zwiedzania, niekoniecznie przez grę, do własnych potrzeb i chęci. Wiadomo, będzie to inaczej przy osobach bardzo młodych, które są wyrywne i szybkie, a będzie inaczej, kiedy mamy starsze osoby, które chciałyby coś więcej jednak zobaczyć i poczuć chwilę. Ponadto będziemy uruchamiać część sprzętów, które są sprawne, po to, by zaciekawić myślą techniczną, jak to się dawniej pracowało, jak sprzęty funkcjonowały, zwłaszcza te duże. Nie będziemy uruchamiać walców, choć para tam się pojawi, ale mamy i wojskowe ATS-y i ścinarkę do poboczy firmy Madro, numer jeden, unikat. Także myślę, że atrakcje są dodatkowe, ale przede wszystkim jest to dostępny czas, bo jest to sobota i niedziela, więc w sobotę i niedzielę zawsze można wygospodarować tą godzinę, dwie, na miłe spędzenie czasu.

Zwiedzając Muzeum Drogownictwa w Szczucinie będzie można skorzystać z okazji i wsiąść za kierownicę niektórych maszyn drogowych. Będzie można również lepiej poznać historię regionu. Przewodnicy będą się starali opowiedzieć o historii dróg tak, by i młodsze pokolenie, i starsze udało się zainteresować tematem. Dodatkową atrakcją nocnego zwiedzania w tym roku będzie wystawa fotograficzna:

- Wystawa fotograficzna Rafała Kościenia pod tytułem Nexus, która coś więcej powie o historii drogi, ale nie tylko o infrastrukturze, o drodze, po której idziemy ściśle takiej technicznej, ale o tym, że każdy z nas zostawia fragment swojej historii pod stopą. Każdy kamień na drodze ma czyjąś historię, czyjś ból, czyjś uśmiech. Kiedyś drogi biegły przez centra miast i wokół nich kręciło się całe życie. Tam były zakładane osiedla, tam były restauracje, tam byli grajkowie, tam ludzie się spotykali, nie mieli telefonów, więc pogadali, jak się spotkali, idąc tą drogą. I często zapominamy o tym, zwłaszcza w tym momencie, gdy drogi nasze są bardziej kojarzone z wyprowadzonymi poza centra miast obwodnicami, drogami szybkiego ruchu, autostradami. To chcieliśmy przypomnieć, jaką funkcję kiedyś też droga pełniła, trochę odmienną, niż tylko techniczną – podkreśla Katarzyna Bochenek – Kolano.

Nocne zwiedzanie Muzeum Drogownictwa w Szczucinie już w sobotę i niedzielę, 27 i 28 czerwca. Placówka czeka na chętnych od godziny 14:00 do godziny 22:00.

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