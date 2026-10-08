Skrzynka z amunicją z czasów wojny. Służby zabezpieczyły niebezpieczne znalezisko koło Żabna

Wojenne znalezisko koło Żabna

Do nietypowego odkrycia doszło podczas rozbiórki starego budynku gospodarczego w Ilkowicach w rejonie Żabna. W trakcie prowadzonych prac natrafiono na skrzynkę zawierającą amunicję pochodzącą z okresu II wojny światowej. Znalazcy natychmiast zawiadomili służby. Na miejsce przyjechali policyjni pirotechnicy, którzy zabezpieczyli przedmioty.

Policja przypomina, że przedmiotów mogących być niewybuchami lub niewypałami nie należy dotykać, przesuwać, rozkręcać ani transportować. W przypadku takiego odkrycia należy odejść w bezpieczne miejsce, ostrzec osoby znajdujące się w pobliżu i zawiadomić służby pod numerem 112.

- Historyczne pochodzenie broni palnej lub amunicji nie oznacza, że można ją legalnie przechowywać jako pamiątkę. Zgodnie z art. 263 § 2 Kodeksu karnego za posiadanie broni palnej lub amunicji bez wymaganego zezwolenia grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat - przypomina asp. Kamil Wójcik, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

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