Skrzynka z amunicją z czasów wojny. Służby zabezpieczyły niebezpieczne znalezisko koło Żabna

Michał Reszczyński
2026-10-08 13:40

Podczas rozbiórki budynku gospodarczego w Ilkowicach odnaleziono skrzynkę z amunicją pochodzącą z okresu II wojny światowej. Na miejsce skierowano policyjnych pirotechników.

Wojenne znalezisko koło Żabna

Do nietypowego odkrycia doszło podczas rozbiórki starego budynku gospodarczego w Ilkowicach w rejonie Żabna. W trakcie prowadzonych prac natrafiono na skrzynkę zawierającą amunicję pochodzącą z okresu II wojny światowej. Znalazcy natychmiast zawiadomili służby. Na miejsce przyjechali policyjni pirotechnicy, którzy zabezpieczyli przedmioty.

Policja przypomina, że przedmiotów mogących być niewybuchami lub niewypałami nie należy dotykać, przesuwać, rozkręcać ani transportować. W przypadku takiego odkrycia należy odejść w bezpieczne miejsce, ostrzec osoby znajdujące się w pobliżu i zawiadomić służby pod numerem 112.

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