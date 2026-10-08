Poważny wypadek kolejowy na trasie Kraków–Tarnów. Pociąg POLREGIO potrącił pieszego

Michał Reszczyński
2026-10-08 10:03

Pociąg POLREGIO jadący z Krakowa w kierunku Krynicy-Zdroju potrącił pieszego. Do zdarzenia doszło w godzinach porannych na przejeździe kolejowym w Bochni. Okoliczności wypadku są ustalane.

Zbliżenie na torowisko z drewnianymi podkładami i jasnym tłuczniem. O wypadku w Bochni przeczytasz na Eska Tarnów.
Autor: Pixabay.com

Wypadek na trasie Kraków–Tarnów. Utrudnienia w ruchu kolejowym

Informacja o zdarzeniu wpłynęła do służb o godzinie 8:30. Osoba poszkodowana doznała obrażeń. Jak wynika z przekazanych informacji, była przytomny i została już przetransportowany do szpitala w Bochni. W składzie znajdowały się 102 osoby. Na szczęście żadnemu z pasażerów nic się nie stało. Wszyscy zostali już zabrani przez podstawiony pociąg.

Wypadek spowodował utrudnienia w ruchu kolejowym. Trzeba liczyć się z opóźnieniami.

Ruch pociągów został ograniczony. Poruszają się w miejscu zdarzenia z prędkością około 20 kilometrów na godzinę — przekazał aspirant Krystian Przybyłko z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni.

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Na razie nie są znane szczegółowe okoliczności, w jakich pieszy znalazł się na torach. Przyczyny i dokładny przebieg wypadku będą wyjaśniane przez odpowiednie służby.

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