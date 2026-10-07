Szukasz inspiracji? TEDx Mościce 2026 obiecuje zmienić Twoje myślenie o świecie

Druga edycja TEDx Mościce pod hasłem „Pomiędzy jest więcej” powraca, obiecując inspirujące spotkania i przełomowe idee, które pobudzą do działania.

Dziewięciu mówców zaprezentuje unikalne perspektywy, starannie przygotowane pod okiem mentorów, by skłonić do refleksji i zainspirować.

Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia 10 października 2026 i dowiedz się, jak te starannie wyselekcjonowane wystąpienia mogą odmienić Twoje życie lub karierę!

To wydarzenie ma pobudzać do działania. Takie jest główne założenie imprez spod znaku czerwonej kropki. Już w sobotę, 10 października 2026, w Tarnowie po raz kolejny odbędzie się TEDx Mościce. Wydarzeniu od początku towarzyszy zasada „Myślę globalnie, działam lokalnie”. Wśród mówców, którzy wystąpią, znaleźli się: Damian Rogala, Edyta Gawlak, Igor Pomykacz, Jakub Buczko, Kasia Jakubowska, Zuza Kamykowska, Małgorzata Druciarek, Marcin P. Stopa oraz Marzena Mazur. Ich wystąpienia pokażą, że właśnie pomiędzy różnymi światami, perspektywami i doświadczeniami często kryje się najwięcej.

- TEDx skłania do refleksji, do zmiany. Można usłyszeć jedną myśl, jeden pomysł, wystąpienie może natchnąć na jakieś działanie, które zmieni bardzo dużo. Daleko nie szukając, rozwój mojej kariery zaczął się właśnie od TEDx-a w 2019 roku, który mnie pobudził do szkolenia innych z wystąpień właśnie i do zostania mentorem na TEDx-ach. Mamy 7 lat później i TEDx Mościce. To może być zmiana na poziomie pracy, na poziomie rozwoju osobistego, na poziomie po prostu życia prywatnego - bardzo szeroko. Do tego też jest oczywiście networking, więc można poznać innych ciekawych ludzi, którzy mają może troszkę inne podejście, inną wizję na świat, na pewne rzeczy – zachęca współorganizator TEDx Mościce – Kamil Małochleb.

POSŁUCHAJ: na TEDx Mościce 2026 zaprasza organizator - Kamil Małochleb

TEDx to wydarzenia organizowane na jednej, wspólnej dla wszystkich licencji i według ściśle określonych regulaminem zasad.

- To jest taka międzynarodowa sieć, działająca na licencji, gdzie ludzie, którzy chcą robić coś ciekawego dla lokalnej społeczności, wzbudzać pomysły do zmiany, organizują na licencji ogólnej TED-a wydarzenia. Teraz TEDx jest chyba w 98 krajach. Maksymalna długość wystąpienia to jest 18 minut i w tym czasie mówca mówi o jakiejś ciekawej idei, ciekawym pomyśle, czymś, co ma ciekawego do przekazania, co ma potencjał na jakąś zmianę. Zmianę myślenia lokalnej społeczności, zmianę działania lokalnej społeczności, a może zmianę też ogólnowojewódzką, ogólnopolską czy ogólnoświatową. Najbardziej popularne TED-y mają już nawet miliardy wyświetleń.

Wystąpienia mówców poprzedzają przygotowania, między innymi z wystąpień publicznych. Wraz z mentorami mówcy opracowują również treści, które ostatecznie zostaną zaprezentowane publiczności.

- To jest kawał pracy. To trwa dosłownie kilka miesięcy. Każdy mówca ma przydzielonego, dedykowanego mentora, z którym pracuje nad tym wystąpieniem. Ja zawsze się śmieję, że to wygląda tak: "Okej, masz już napisaną pierwszą wersję? To teraz tniemy." Zazwyczaj tak to wygląda. Bo pojawiają się jakieś dygresje, pomysły. Każdy ma swoją wizję na daną rzecz, ktoś jest pasjonatem, ekspertem i z jego perspektywy coś wydaje się ważne do przekazania, a niekoniecznie jest to ważne z perspektywy osoby, która słucha. Także zobaczycie w sobotę takie już wymuskane, dosłownie, wycięte ze wszystkiego, co nie trzeba, wyewoluowane wystąpienia, które już przeszły kawał drogi od pierwszego skryptu do gotowego wystąpienia – dodaje Kamil Małochleb.

TEDx Mościce już w sobotę, 10 października 2026. Wydarzenie startuje o godzinie 15:30. Szczegółowe informacje na stronie wydarzenia na FB, a więcej w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

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