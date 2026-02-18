W Polsce rusza historyczny proces biskupa Andrzeja J. z Tarnowa.

Jest on oskarżony o zwłokę w zgłoszeniu przypadków pedofilii dwóch podległych mu księży.

Kuria ma inną wersję wydarzeń. Jaki wyrok zapadnie w tej przełomowej sprawie?

Zarzuty prokuratury

Akt oskarżenia przeciwko biskupowi diecezji tarnowskiej, Andrzejowi Jeżowi, trafił do sądu w 2024 roku. Prokuratura zarzuca hierarsze, że nie powiadomił niezwłocznie organów ścigania o wiarygodnych informacjach dotyczących wykorzystywania seksualnego osób poniżej 15. roku życia przez dwóch podległych mu księży – Stanisława P. oraz Tomasza K.

Śledczy podkreślają, że władze kościelne co prawda złożyły zawiadomienia w obu sprawach, jednak uczyniły to ze znacznym opóźnieniem. Zdaniem prokuratury, obowiązek prawny nakazuje zgłoszenie takich przestępstw "niezwłocznie", a wewnętrzne procedury kościelne nie zwalniają z tego obowiązku. Sprawa ks. Stanisława P. została umorzona w 2022 roku z powodu przedawnienia, natomiast akt oskarżenia przeciwko ks. Tomaszowi K. trafił do sądu w grudniu 2024 roku.

Długa droga do rozpoczęcia procesu

Postępowanie napotykało na liczne przeszkody proceduralne. W listopadzie 2024 roku Sąd Rejonowy w Tarnowie zwrócił się do Sądu Najwyższego z wnioskiem o przekazanie sprawy innemu sądowi. Argumentowano to "ścisłymi relacjami osobistymi i towarzyskimi" części sędziów z biskupem, które mogłyby budzić wątpliwości co do ich bezstronności.

Sąd Najwyższy w grudniu 2024 roku oddalił jednak ten wniosek. W uzasadnieniu wskazano, że znajomość z oskarżonym nie jest podstawą do wyłączenia całego sądu, a jedynie poszczególnych sędziów. Podkreślono również, że sądy nie mogą unikać spraw medialnie głośnych z uwagi na funkcje pełnione przez oskarżonego. Proces, który pierwotnie miał ruszyć w kwietniu 2025 roku, był następnie odraczany z powodu choroby sędzi referent. Ostatecznie, po wylosowaniu nowej sędzi, na posiedzeniu przygotowawczym pod koniec 2025 roku wyznaczono ostateczny termin rozpoczęcia rozprawy.

Stanowisko kurii diecezjalnej

W odpowiedzi na zarzuty, Kuria Diecezjalna w Tarnowie wydała komunikat, w którym zapewniła o stosowaniu zasady "zero tolerancji" i zgłaszaniu nadużyć organom państwowym. Według kurii, informacja o nadużyciach ks. Stanisława P. dotarła do biskupa w 2019 roku. Po przeprowadzeniu postępowania kanonicznego, które potwierdziło zarzuty, sprawa została zgłoszona organom ścigania w sierpniu 2020 roku.

W przypadku ks. Tomasza K., kuria twierdzi, że biskup powiadomił prokuraturę "niezwłocznie" po otrzymaniu informacji pod koniec grudnia 2021 roku. Linia obrony opiera się zatem na twierdzeniu, że zgłoszenia następowały, ale w terminach, które diecezja uznała za stosowne po wewnętrznej weryfikacji.

Historyczny wymiar sprawy

Proces biskupa Andrzeja Jeża jest wydarzeniem bezprecedensowym w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości. Zarówno obecny, jak i poprzedni szef Biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży potwierdzili w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że nie posiadają informacji o wcześniejszym podobnym postępowaniu sądowym wobec biskupa w Polsce.

Podstawą prawną oskarżenia jest nowelizacja przepisów z 2017 roku, która nakłada na każdą osobę posiadającą wiarygodną informację o przestępstwie seksualnego wykorzystania małoletniego obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organów ścigania.

