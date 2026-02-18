- Poranny karambol w powiecie dąbrowskim.
- W Nieczajnej Górnej zderzyło się sześć pojazdów.
- Jedna osoba jest ranna, a droga całkowicie zablokowana.
- Służby apelują. Sprawdź, co było przyczyną wypadku.
- Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.
Poranny karambol na drodze powiatowej
Do zdarzenia doszło w środę, 18 lutego 2026 roku tuż przed godziną 8:00 rano. Zgłoszenie o zderzeniu wpłynęło do służb o godzinie 7:49. Na drodze powiatowej w miejscowości Nieczajna Górna (gmina Dąbrowa Tarnowska) zderzyło się łącznie sześć pojazdów.
Na miejsce niezwłocznie zadysponowano zastępy straży pożarnej, policję oraz zespół ratownictwa medycznego. Jak informują służby, jedna osoba biorąca udział w zdarzeniu odniosła obrażenia i została objęta opieką przez medyków z Zespołu Ratownictwa Medycznego. Na chwilę obecną nie ma szczegółowych informacji o stanie poszkodowanego.
Droga całkowicie zablokowana
Wypadek spowodował całkowite zablokowanie drogi powiatowej między Dąbrową Tarnowską a Radgoszczą. Służby ratunkowe prowadzą na miejscu działania, które mogą potrwać kilka godzin. Policja organizuje objazdy i kieruje ruchem. Kierowcy proszeni są o omijanie tego odcinka drogi i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.
Apel służb o ostrożność
Służby pracujące na miejscu zdarzenia zwracają uwagę na trudne warunki atmosferyczne panujące w regionie. Poranne przymrozki sprawiły, że nawierzchnia dróg jest bardzo śliska, co znacząco wydłuża drogę hamowania i zwiększa ryzyko utraty panowania nad pojazdem. Funkcjonariusze apelują do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków i zachowanie bezpiecznej odległości od poprzedzających pojazdów.
Polecany artykuł:
Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!