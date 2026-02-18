Poranny karambol w powiecie dąbrowskim.

W Nieczajnej Górnej zderzyło się sześć pojazdów.

Jedna osoba jest ranna, a droga całkowicie zablokowana.

Służby apelują. Sprawdź, co było przyczyną wypadku.

Poranny karambol na drodze powiatowej

Do zdarzenia doszło w środę, 18 lutego 2026 roku tuż przed godziną 8:00 rano. Zgłoszenie o zderzeniu wpłynęło do służb o godzinie 7:49. Na drodze powiatowej w miejscowości Nieczajna Górna (gmina Dąbrowa Tarnowska) zderzyło się łącznie sześć pojazdów.

Na miejsce niezwłocznie zadysponowano zastępy straży pożarnej, policję oraz zespół ratownictwa medycznego. Jak informują służby, jedna osoba biorąca udział w zdarzeniu odniosła obrażenia i została objęta opieką przez medyków z Zespołu Ratownictwa Medycznego. Na chwilę obecną nie ma szczegółowych informacji o stanie poszkodowanego.

Droga całkowicie zablokowana

Wypadek spowodował całkowite zablokowanie drogi powiatowej między Dąbrową Tarnowską a Radgoszczą. Służby ratunkowe prowadzą na miejscu działania, które mogą potrwać kilka godzin. Policja organizuje objazdy i kieruje ruchem. Kierowcy proszeni są o omijanie tego odcinka drogi i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.

Apel służb o ostrożność

Służby pracujące na miejscu zdarzenia zwracają uwagę na trudne warunki atmosferyczne panujące w regionie. Poranne przymrozki sprawiły, że nawierzchnia dróg jest bardzo śliska, co znacząco wydłuża drogę hamowania i zwiększa ryzyko utraty panowania nad pojazdem. Funkcjonariusze apelują do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków i zachowanie bezpiecznej odległości od poprzedzających pojazdów.

