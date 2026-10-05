Sport na pierwszym miejscu. Mieszkańcy regionu tarnowskiego wybrali projekty do realizacji w ramach 9. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

87 tysięcy głosów w regionie tarnowskim. Sport zdecydowanym liderem

W regionie zostanie zrealizowanych osiem przedsięwzięć. Mieszkańcy Tarnowa i okolic szczególnie chętnie popierali inicjatywy związane ze sportem. Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego nie jest zaskoczona takim obrotem spraw. Jak podkreśla, inicjatywy sportowe od lat cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców, choć wśród zwycięskich projektów nie brakuje również propozycji z innych dziedzin.

- Wiele jest wydarzeń sportowych – piłkarskich, siatkarskich czy związanych z innymi dyscyplinami. Nie brakuje jednak projektów kulturalnych. W regionie środki otrzymała między innymi OSP w Filipowicach na zakup instrumentów dla Strażackiej Orkiestry Dętej – mówi Marta Malec-Lech.

W 9. edycji BO WM wzięło udział łącznie 480 tys. Małopolan. Do realizacji wybrano 42 projekty, których łączna wartość wynosi 16 mln zł. Połowa tej kwoty zostanie przeznaczona na zadania ogólnowojewódzkie, a druga część na projekty o charakterze regionalnym.

Tymczasem rozpoczęła się już 10. edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Mieszkańcy mogą zgłaszać własne pomysły do 30 października. W tej edycji do rozdysponowania ponownie jest 16 mln zł.

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