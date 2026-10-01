Punkowa legenda wraca do Tarnowa. Moskwa zagra w Piwnicy „Przepraszam”

Koncert Moskwy w klubie Piwnica „Przepraszam” w Tarnowie

Legendarna formacja wystąpi w piątek, 2 października 2026 roku, w tarnowskim klubie Piwnica „Przepraszam”. Start wydarzenia zaplanowano na godzinę 20:00. Zanim na scenie pojawi się gwiazda wieczoru, publiczność rozgrzeje gościnnie zespół SKRAFFKY.

Zespół Moskwa, założony w 1983 roku przez charyzmatycznego wokalistę i gitarzystę Pawła „Gumę” Gumolę, to prawdziwy fenomen. Ich kariera eksplodowała po debiucie na festiwalu w Jarocinie w 1984 roku, gdzie od razu znaleźli się w gronie laureatów. Rok później wrócili tam już jako gwiazdy, ugruntowując swoją pozycję liderów punkowej rewolty lat 80.

Moskwa to nie tylko dźwięk, ale i obraz tamtych lat. Zespół stał się bohaterem kultowych filmów dokumentalnych. Wystąpił w „Fali” Piotra Łazarkiewicza, a postać „Gumy” stała się motywem przewodnim słynnego dokumentu BBC „My Blood Your Blood”, który pokazywano w ponad 50 krajach. Ich obecność na ekranie dopełniają role w „Opowieściach Harleya” i „Więcej Bluesa”.

Mimo upływu lat Moskwa nie zwalnia tempa. Tarnowski koncert będzie okazją, by usłyszeć utwory z nadchodzącej, nowej płyty zespołu, co jest dowodem na ich niesłabnącą kreatywność. Na scenie obok Pawła „Gumy” Gumoli zobaczymy Tomasza „Mecha” Wojciechowskiego na basie oraz Janka Tracińskiego na perkusji. Jedno jest pewne – w Piwnicy „Przepraszam” czeka nas wieczór pełen punkrockowej energii i historii.

Więcej informacji o wydarzeniu oraz dostępności biletów znajdziecie w social mediach Piwnicy „Przepraszam”.

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