Groźny pożar w Mokrzyskach w powiecie brzeskim.

Ogień objął wiatę, a następnie przeniósł się na dach budynku mieszkalnego.

Na miejscu z żywiołem walczy sześć zastępów straży pożarnej.

Na szczęście nikt nie ucierpiał. Co było przyczyną pożaru? W

ięcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.

Akcja gaśnicza w powiecie brzeskim

Do groźnego pożaru doszło w piątek, 13 marca 2026 roku po godzinie 13:00. Obecnie na miejscu zdarzenia trwają intensywne działania gaśnicze. Jak przekazał kpt. Dominik Machał, Oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku, pożar objął wiatę, a następnie przeniósł się na przylegający do niej budynek mieszkalny.

Najgorzej sytuacja wygląda na dachu obiektu. – Dach płonie w całej objętości – poinformował rzecznik brzeskich strażaków. Służby ratunkowe walczą o opanowanie ognia i niedopuszczenie do jego dalszego rozprzestrzeniania się.

Na miejscu znaczne siły i środki

Do walki z żywiołem skierowano łącznie sześć zastępów straży pożarnej. W akcji biorą udział strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Brzesku, dysponujący m.in. ciężkim samochodem gaśniczym (GCBA) oraz specjalistycznym podnośnikiem hydraulicznym (SHD).

Wsparcie na miejscu zapewniają również cztery zastępy z okolicznych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP).

Brak osób poszkodowanych

Jak podkreśla kpt. Dominik Machał, w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Nie było również potrzeby przeprowadzania ewakuacji mieszkańców. Działania strażaków koncentrują się obecnie na ugaszeniu pożaru i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Przyczyny wybuchu ognia będą ustalane po zakończeniu akcji gaśniczej.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!

Wiosenna plaga: Pożary traw. Na zdjęciach akcja gaśnicza w Nowych Żukowicach

4