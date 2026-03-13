Pożar w Mokrzyskach. Płonie dach budynku mieszkalnego, na miejscu sześć zastępów straży

Tomasz Piszczek
2026-03-13 13:45

Do groźnego pożaru doszło w w piątek popołudniu w miejscowości Mokrzyska w powiecie brzeskim. Ogień objął wiatę oraz budynek mieszkalny przy ulicy Siostry Katarzyny Przybytniak. Na miejscu trwa akcja gaśnicza, w której udział bierze sześć zastępów straży pożarnej. Zgodnie z pierwszymi informacjami nie ma osób poszkodowanych.

Straż Pożarna

i

Autor: Canva.com
  • Groźny pożar w Mokrzyskach w powiecie brzeskim. 
  • Ogień objął wiatę, a następnie przeniósł się na dach budynku mieszkalnego. 
  • Na miejscu z żywiołem walczy sześć zastępów straży pożarnej. 
  • Na szczęście nikt nie ucierpiał. Co było przyczyną pożaru? W
  • ięcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.

Akcja gaśnicza w powiecie brzeskim

Do groźnego pożaru doszło w piątek, 13 marca 2026 roku po godzinie 13:00. Obecnie na miejscu zdarzenia trwają intensywne działania gaśnicze. Jak przekazał kpt. Dominik Machał, Oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku, pożar objął wiatę, a następnie przeniósł się na przylegający do niej budynek mieszkalny.

Najgorzej sytuacja wygląda na dachu obiektu. – Dach płonie w całej objętości – poinformował rzecznik brzeskich strażaków. Służby ratunkowe walczą o opanowanie ognia i niedopuszczenie do jego dalszego rozprzestrzeniania się.

Na miejscu znaczne siły i środki

Do walki z żywiołem skierowano łącznie sześć zastępów straży pożarnej. W akcji biorą udział strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Brzesku, dysponujący m.in. ciężkim samochodem gaśniczym (GCBA) oraz specjalistycznym podnośnikiem hydraulicznym (SHD).

Wsparcie na miejscu zapewniają również cztery zastępy z okolicznych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP).

Brak osób poszkodowanych

Jak podkreśla kpt. Dominik Machał, w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Nie było również potrzeby przeprowadzania ewakuacji mieszkańców. Działania strażaków koncentrują się obecnie na ugaszeniu pożaru i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Przyczyny wybuchu ognia będą ustalane po zakończeniu akcji gaśniczej.

powiat brzeski
pożar
straż pożarna