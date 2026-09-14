W powiecie tarnowskim doszło do dramatycznego pościgu po tym, jak kierowca zignorował policyjną kontrolę.

Funkcjonariusze musieli użyć broni palnej, aby zatrzymać 26-latka, który był pod wpływem środków odurzających.

W samochodzie uciekiniera znaleziono blisko 1,5 kilograma narkotyków, a on sam trafił do aresztu.

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Ucieczka przed kontrolą drogową

Do zdarzenia doszło w piątek, 11 września, w godzinach popołudniowych. Około godziny 16:30 patrol policji w powiecie tarnowskim zwrócił uwagę na kierowcę, którego styl jazdy wskazywał, że może znajdować się pod wpływem niedozwolonych substancji. Funkcjonariusze podjęli próbę zatrzymania pojazdu do kontroli drogowej. Kierujący zignorował jednak sygnały świetlne i dźwiękowe, gwałtownie przyspieszył i rozpoczął ucieczkę.

Dynamiczny pościg i użycie broni

Policjanci natychmiast ruszyli w pościg za uciekinierem. Do akcji włączyli się również funkcjonariusze z patroli nieoznakowanych. Jak informuje policja, mężczyzna podczas ucieczki jechał w sposób brawurowy, stwarzając realne zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu drogowego.

Z uwagi na dynamiczną i niebezpieczną sytuację, policjanci, działając zgodnie z procedurami, zdecydowali o użyciu środków przymusu bezpośredniego. W celu unieruchomienia pojazdu wykorzystali radiowozy oraz broń palną.

Finał pościgu w gminie Lisia Góra

Pościg zakończył się na terenie gminy Lisia Góra, gdzie udało się skutecznie zatrzymać uciekający pojazd. Kierowcą okazał się 26-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego. W momencie zatrzymania był bardzo pobudzony i agresywny.

Przeprowadzone na miejscu badanie narkotesterem potwierdziło obecność środków odurzających w jego organizmie. To jednak nie był koniec odkryć. W trakcie przeszukania policjanci znaleźli przy mężczyźnie i w jego pojeździe blisko 1,5 kilograma środków odurzających i psychotropowych.

Poważne zarzuty i tymczasowy areszt

Zatrzymany 26-latek usłyszał już zarzuty. Odpowie między innymi za czynną napaść na funkcjonariusza, posiadanie znacznych ilości środków odurzających oraz niezatrzymanie się do kontroli drogowej.

Na wniosek prokuratury, sąd rejonowy podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanego najsurowszego środka zapobiegawczego. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

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Pościg za 26-latkiem z narkotykami w powiecie tarnowskim. Policja musiała użyć broni

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