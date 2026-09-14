Jest wniosek o referendum w Lisiej Górze. Inicjatywę popiera blisko dwa tysiące osób

Lisia Góra na drodze do referendum. Inicjatorzy chcą odwołania wójta oraz rady gminy.

Procedura ruszyła. Teraz czas na ocenę formalną dokumentów.

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Referendum w Lisiej Górze coraz bliżej

Inicjatorzy referendum w gminie Lisia Góra zakończyli zbiórkę podpisów i przekazali dokumenty do tarnowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Aby wniosek mógł być procedowany, konieczne było zebranie 1230 podpisów. Ostatecznie pod inicjatywą podpisało się 1932 mieszkańców.

Podpisy zostały zebrane na 218 kartach. Organizatorzy przekonują, że tak duża liczba głosów poparcia daje im podstawy do optymizmu, choć mają świadomość, że wszystkie podpisy muszą jeszcze zostać sprawdzone.

– Mamy bardzo dużą nadwyżkę, więc w miarę komfortowo uważamy, że referendum powinno jednak dojść do skutku – mówi Łukasz Kusior, pełnomocnik inicjatywy referendalnej.

Jak dodaje, liczba zebranych podpisów ma być także dowodem pokazującym niezadowolenie części mieszkańców.

- Szanowni państwo, byliście straszeni przez niektórych radnych, żeby nie składać nam numerów PESEL. Pomimo to, jak widać, stanęliście na wysokości zadania. Widać, że zależy wam na przyszłości tej gminy i na tym, żeby tworzyć dobrą przyszłość. Chcecie też móc ocenić tę władzę – czy postępuje dobrze, czy źle - podkreśla Kusior.

Teraz wniosek zostanie poddany formalnej weryfikacji. Komisarz Wyborczy w Tarnowie ma na sprawdzenie złożonych dokumentów 30 dni. Dopiero pozytywne przejście tego etapu pozwoli na przejście do kolejnych czynności związanych z organizacją referendum.

Inicjatorzy podkreślają jednocześnie, że ich działania nie mają charakteru politycznego. Jak przekonują, chodzi przede wszystkim o ocenę sposobu sprawowania władzy w gminie i - w ich ocenie - potrzebę poprawy sytuacji. Zbiórka podpisów pod inicjatywą referendalną rozpoczęła się 17 lipca. Jej organizatorzy kierują wobec wójta oraz rady gminy zarzuty dotyczące przede wszystkim lekceważenia opinii mieszkańców i niewystarczającego dialogu z lokalną społecznością.

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